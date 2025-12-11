FPT ưu đãi sâu, tặng chuyến đi Anh với combo Ngoại hạng Anh

Đăng ký mới hoặc nâng cấp combo Ngoại hạng Anh của FPT trong tháng 12, khách trả từ 59.000 đồng mỗi tháng, nhận thêm một tháng miễn phí và cơ hội du lịch Anh.

FPT Play vừa công bố sở hữu bản quyền phát sóng, truyền thông giải Ngoại hạng Anh (Premier League) tại Việt Nam từ ngày 1/1/2026 đến hết mùa 2030-2031. Người hâm mộ có thể tiếp tục theo dõi 380 trận mỗi mùa và 10/10 trận mỗi vòng với chi phí hợp lý.

Dịp này, đơn vị giới thiệu "combo Ngoại hạng Anh" - gói tích hợp Internet FPT tốc độ cao với giải Premier League trên FPT Play, ưu đãi từ 59.000 đồng một tháng (dành cho người đăng ký mới hoặc nâng cấp).

"Combo này là giải pháp hai trong một, mang lại trải nghiệm trọn vẹn từ giải đấu hấp dẫn đến đường truyền ổn định, đồng thời tối ưu chi phí khi đăng ký cùng lúc hai dịch vụ", đại diện đơn vị lý giải.

FPT ra mắt combo mới với ưu đãi lớn và cơ hội đến Anh xem trực tiếp. Ảnh: FPT

Cũng tháng 12, khi đăng ký mới hoặc nâng cấp combo trên, khán giả nhận một tháng miễn phí xem Ngoại hạng Anh (áp dụng từ 1/1/2026), đồng thời có cơ hội trúng cặp vé đi Anh trị giá hơn 200 triệu đồng (gồm vé du lịch, vé xem trực tiếp dịp 30/4/2026). Đại diện đơn vị cho biết: "Fan túc cầu có dịp hòa mình vào không khí bóng đá cuồng nhiệt ngay tại quê hương Ngoại hạng Anh".

Theo đại diện đơn vị, với combo mới, khán giả có thể theo dõi kho nội dung phong phú của FPT Play và tận hưởng trọn vẹn các trận đấu Ngoại hạng Anh trên đường truyền Internet FPT tốc độ cao, với chuẩn kết nối Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 kết hợp hạ tầng XGS-PON. Gần 100 thiết bị có thể hoạt động cùng lúc mà tốc độ vẫn ổn định, đáp ứng nhu cầu của gia đình đông thành viên.

Trong đó, Wi-Fi 7 là thế hệ kết nối không dây mới nhất, giúp tối ưu độ phủ sóng và khả năng chống nhiễu, đảm bảo tín hiệu Internet mạnh mẽ, ổn định trong mọi không gian - từ phòng khách, phòng ngủ đến các góc xa nhất trong nhà.

"Đầu tư bản quyền Ngoại hạng Anh là cam kết của FPT, hiện thực hóa tham vọng đưa nội dung thể thao đỉnh cao đến gần người Việt. Chúng tôi còn chú trọng hạ tầng Internet - Truyền hình FPT để ở bất kỳ đâu, khán giả cũng có thể thưởng thức giải đấu với chất lượng cao, công nghệ mới nhất và chi phí hợp lý", đại diện đơn vị cho hay.

Fan túc cầu có thể xem trọn vẹn mùa giải với chất lượng cao. Ảnh: FPT

Từ tháng 1/2026, FPT Play phát 200 trận đấu thuộc mùa 2025/26 và 1.900 trận tổng 5 mùa từ 2026-2027 đến hết 2030-2031. Trong đó, tất cả trận đấu hiện diện trên đa nền tảng, chất lượng hình ảnh 4K và bình luận viên tiếng Việt, tương tác khán giả qua từng diễn biến trận cầu.

Người hâm mộ cũng có thể xem nhanh các đoạn highlight (khoảnh khắc đáng chú ý của từng trận đấu) trên đa thiết bị như tivi, điện thoại, laptop hay tablet.

Về nội dung, FPT Play sẽ triển khai loạt chương trình đồng hành như bản tin tường thuật, bàn tròn bình luận, mời chuyên gia, bình luận viên quen thuộc với khán giả Ngoại hạng Anh (cầu thủ, phóng viên, gương mặt trẻ nổi bật). Khách mời vừa cập nhật thông tin mới nhất của giải đấu, vừa phân tích điểm thú vị trong từng trận.

Đơn vị dự kiến bổ sung tính năng "Jump Back", giúp khán giả không bỏ lỡ tình huống thú vị mỗi trận. Bên cạnh đó, loạt tính năng hiện có như live chat, reaction và poll hỗ trợ tăng tính kết nối, gợi cảm xúc khán giả.

Các trận cầu Ngoại hạng Anh mỗi cuối tuần được nhiều fan Việt chờ đợi. Ảnh: FPT

"Với bản quyền Ngoại hạng Anh dài hạn, chúng tôi đặt mục tiêu 'biến trải nghiệm xem bóng đá đỉnh cao dễ tiếp cận hơn bao giờ hết', cả ở chi phí lẫn chất lượng đường truyền", đại diện FPT nói thêm.

Đông Vệ