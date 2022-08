FPT trình diễn camera an ninh thông minh tại Huế

Thừa Thiên - HuếFPT Camera tham gia tuần lễ chuyển đổi số tại Huế, mang đến giải pháp camera thông minh, hỗ trợ chuyển đổi số trong giám sát an ninh trật tự địa phương.

Tuần lễ chuyển đổi số diễn ra tại Huế vào ngày 17-19/8. Tại đây Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận đồng hành chuyển đối số với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đơn vị cũng mang đến những giải pháp công nghệ giúp đẩy tiến trình chuyển đổi số địa phương gồm: camera an ninh FPT Camera và thanh toán không dùng tiền mặt FoxPay. Đây là hai sản phẩm chiến lược của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Telecom

Ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc FPT Camera giới thiệu về giải pháp camera an ninh của đơn vị. Ảnh: FPT

Trong khuôn khổ sự kiện, FPT Camera trình diễn, mang đến trải nghiệm thực tế về giải pháp an ninh. Thông qua các chương trình tư vấn chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát an ninh ở Huế, đơn vị sẽ hỗ trợ giám sát trực tuyến, quản lý tập trung đa điểm nhiều khu phố, phát hiện các hoạt động gây rối an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và cung cấp các dữ liệu video, hình ảnh nhằm phục vụ công tác điều tra, giám sát của cơ quan, chính quyền. Từ đó, FPT Camera góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giám sát an ninh.

Theo đại diện đơn vị, điều này đóng vai trò quan trọng, cấp thiết trong phát triển kinh tế xã hội. Huế là địa phương có nhiều giá trị văn hóa - di sản, thu hút khách du lịch từ trong và ngoài nước. Việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự, ngăn ngừa và giảm tỷ lệ tội phạm sẽ góp phần xây dựng hình ảnh thành phố đẹp, thân thiện với khách du lịch.

FPT Camera phát triển bởi FPT Telecom, ứng dụng điện toán đám mây (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI). Giải pháp hỗ trợ giám sát thông minh với hình ảnh sắc nét, không độ trễ, cảnh báo thời gian thực và quản lý tập trung từ xa. Từ đó, đơn vị hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng và phát triển mô hình khu phố thông minh.

FPT trưng bày giải pháp camera giám sát thông minh tại Huế. Ảnh: FPT

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch VINASA, Tổng giám đốc FPT cho biết, chuyển đổi số là quá trình áp dụng các công nghệ mới như điện toán đám mây, Big Data, Internet vạn vật kết nối, từ đó tối ưu hóa bộ máy quản lý và đem lại giá trị cho cộng đồng. Tại Việt Nam, quá trình chuyển đổi số đang dần đi sâu vào các lĩnh vực như tài chính, du lịch, giao thông vận tải... Điều này cho thấy xu hướng chuyển đổi số dần nhận được quan tâm, đầu tư của nhà nước, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ về chủ đề dữ liệu - nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số Huế ngày. Ảnh: FPT

Tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác chuyển đổi số. Năm 2021, tỉnh đứng thứ hai toàn quốc về mức độ chuyển đổi số cấp tỉnh trên cả ba trụ cột kinh tế số - xã hội số - chính phủ số. Đây cũng là địa phương thứ 22 trên toàn quốc cùng FPT hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số.

Minh Huy