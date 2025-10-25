FPT triển khai đào tạo MBA tích hợp AI cho nhà quản lý

Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT) triển khai chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tích hợp AI nhằm đào tạo đội ngũ quản lý có tư duy quản trị số.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tích hợp AI (SeMBA in AI) hệ thống hóa kiến thức quản trị bài bản, đồng thời, rèn luyện năng lực ứng dụng AI vào từng quyết định quản trị, từ phân tích tài chính, hoạch định nhân sự đến tối ưu chiến dịch marketing. Đơn vị cũng hướng tới xây dựng tư duy ra quyết định dựa trên dữ liệu, điều đang trở thành năng lực cốt lõi của các nhà lãnh đạo hiện đại.

Theo khảo sát của Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học Quản lý (GMAC) đầu năm nay, kỹ năng ứng dụng AI đã vượt lên dẫn đầu danh sách năng lực được nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất trong 5 năm tới. Báo cáo Tương lai việc làm 2025 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cũng chỉ ra AI và Dữ liệu lớn (Big Data) là năng lực cốt lõi của lực lượng lao động trong tương lai, khi doanh nghiệp ngày càng coi trọng khả năng hiểu, ứng dụng và phối hợp cùng công nghệ này.

Báo cáo cũng cho thấy 86% doanh nghiệp sẽ chuyển đổi đáng kể hoạt động nhờ AI và dữ liệu lớn, trong khi thiếu hụt nhân sự có năng lực sử dụng công nghệ này sẽ là rào cản lớn nhất. Do đó, đến năm 2030, 77% doanh nghiệp được khảo sát có kế hoạch thực hiện chiến lược đào tạo lại và nâng cấp kỹ năng cho đội ngũ hiện có.

Song song, các trường kinh doanh trên thế giới cũng nhanh chóng điều chỉnh chương trình đào tạo. Khảo sát của GMAC cho thấy gần 80% trường kinh doanh đã tích hợp AI vào chương trình học, tập trung vào kỹ năng ra quyết định dựa trên dữ liệu, phân tích hành vi người dùng, hay mô phỏng chiến lược bằng công cụ AI.

Học viên SeMBA in AI tại Hà Nội. Ảnh: Viện Quản trị & Công nghệ FSB

Với xu hướng trên, Viện Quản trị & Công nghệ FSB xây dựng chương trình SeMBA in AI với tính thực tiễn cao thông qua hàng trăm tình huống quản trị thực tế, dự án nhóm giải quyết bài toán doanh nghiệp và dự án chẩn đoán doanh nghiệp. Trong đó, học viên được trực tiếp tư vấn chiến lược và giải pháp cho doanh nghiệp.

Chia sẻ về trải nghiệm học tập tại đây, chị Huỳnh Thị Thùy Oanh - Trợ lý đặc biệt Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghiệp Nhựa Chin Huei cho biết, sau khi hoàn thành môn Kế toán - Tài chính cho nhà quản lý trong thời đại số, chị kết hợp kiến thức học với ứng dụng AI để thực hiện một dự án đánh giá tài chính nội bộ cho công ty.

"Kết quả là báo cáo tài chính được phân tích sâu hơn, trực quan hơn, giúp ban lãnh đạo có cái nhìn tổng quan về bức tranh tài chính của doanh nghiệp, từ đó xây dựng các chiến lược phát triển trong tương lai chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế", chị chia sẻ thêm.

Học viên SeMBA in AI tại cơ sở FSB TP HCM. Ảnh: Viện Quản trị & Công nghệ FSB

Theo đại diện Viện Quản trị & Công nghệ FSB, khi AI và dữ liệu trở thành "ngôn ngữ chung" của doanh nghiệp, những nhà lãnh đạo biết cách khai thác công nghệ để dẫn dắt đội ngũ và tạo giá trị mới sẽ là người giữ lợi thế cạnh tranh bền vững. Trong bối cảnh đó, những chương trình MBA tích hợp AI như SeMBA in AI mở ra hướng đi mới, nơi tri thức quản trị truyền thống được làm mới bằng công nghệ. Nhờ vậy, người học có thể thích nghi và dẫn dắt làn sóng chuyển đổi số trong tổ chức.

Nhật Lệ