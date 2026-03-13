FPT tích hợp VNeID vào ứng dụng quản lý nhà thông minh

Người dùng hệ sinh thái gia đình của FPT có thể đăng nhập ứng dụng FPT Life bằng định danh điện tử VNeID, giúp tăng cường bảo mật dữ liệu camera, đơn giản hóa thao tác.

Tính năng xác thực điện tử qua VNeID được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa FPT Telecom (thuộc Tập đoàn FPT) và Trung tâm RAR thuộc Bộ Công An. Thay vì ghi nhớ nhiều mật khẩu phức tạp, người dùng hiện có thể truy cập ứng dụng FPT Life thông qua cơ chế đăng nhập một lần (SSO) bằng tài khoản VNeID.

FPT cho biết tội phạm mạng càng tinh vi, đặc biệt với các thiết bị kết nối Internet như camera gia đình. Việc đảm bảo quyền truy cập chính chủ trở thành yếu tố quan trọng. Tích hợp VNeID cho phép hệ thống đối soát danh tính người dùng dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo chỉ chủ sở hữu thực sự mới có quyền truy cập vào dữ liệu trên ứng dụng.

Mật khẩu truyền thống dễ bị tấn công bằng hình thức dò mật khẩu (brute-force) hoặc lừa đảo chiếm quyền truy cập (phishing). Trong khi đó, xác thực qua VNeID bổ sung các lớp bảo vệ nghiêm ngặt như mã OTP và sinh trắc học vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt. Điều này loại bỏ lỗ hổng từ việc đặt mật khẩu yếu hoặc dùng chung mật khẩu cho nhiều dịch vụ.

Xác thực qua VNeID giúp giảm thiểu nguy cơ bị đánh cắp tài khoản camera. Ảnh: FPT

Theo ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Telecom, Tập đoàn FPT, việc tích hợp định danh điện tử vào các nền tảng dịch vụ số giúp chuẩn hóa, tăng cường mức độ an toàn trong quản lý thông tin khách hàng. "Đây cũng là một bước đi nhằm thúc đẩy việc ứng dụng định danh điện tử trong các dịch vụ số, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi số quốc gia", lãnh đạo FPT Telecom nói.

Ông Hoàng Việt Anh phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ Xác thực điện tử giữa FPT Telecom và Trung tâm RAR ngày 6/1. Ảnh: FPT

Bên cạnh cơ chế xác thực danh tính, dữ liệu camera trên ứng dụng FPT Life được lưu trữ trên hạ tầng điện toán đám mây của FPT đặt tại Việt Nam, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế Tier III. Mọi hình ảnh được mã hóa và lưu trữ cục bộ trong nước, giúp tối ưu tốc độ truy cập và tuân thủ các quy định về an toàn thông tin.

Động thái cũng giúp đơn giản hóa trải nghiệm người dùng khi có thể đăng nhập nhanh thông qua danh tính số duy nhất, hạn chế rủi ro khi phải quản lý nhiều tài khoản khác nhau.

Ứng dụng FPT Life cho phép người dùng quản lý hệ thống camera và thiết bị thông minh trên cùng một nền tảng. Ảnh: FPT

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể quản lý toàn bộ hệ sinh thái thiết bị thông minh trong gia đình, bao gồm hệ thống FPT Camera và các thiết bị FPT Smarthome, đồng thời kiểm soát tốt hơn quyền truy cập vào dữ liệu hình ảnh và thông tin cá nhân.

Hoài Phương