FPT thu gần 5 tỷ đồng mỗi ngày từ tiền gửi ngân hàng

Năm 2025, FPT thu về 1.717 tỷ đồng lãi tiền gửi ngân hàng, tương đương 4,7 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, tập đoàn FPT sở hữu 40.512 tỷ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng, chiếm gần một nửa tổng tài sản. Số này tăng khoảng 9.300 tỷ đồng trong năm qua, giúp tập đoàn của ông Trương Gia Bình thu về hơn 1.700 tỷ đồng tiền lãi, tăng 42% so với năm 2024.

Ngoài tiền gửi ngân hàng, FPT còn hưởng lợi nhờ tỷ giá, với khoản lãi 953 tỷ đồng. Nhờ đó, doanh thu hoạt động tài chính năm 2025 của tập đoàn này đạt 2.977 tỷ đồng, cao hơn 53% so với năm trước đó, đóng góp đà tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số của doanh nghiệp.

Ở hoạt động kinh doanh cốt lõi, FPT ghi nhận 70.112 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,5% so với 2024. Trong đó, khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt khi đóng góp 63% doanh số, tương đương 44.475 tỷ đồng. Mảng này đem về khoảng 5.882 tỷ đồng lãi trước thuế cho tập đoàn.

Doanh thu tại thị trường nước ngoài của tập đoàn công nghệ này lần đầu đạt hơn 1,5 tỷ USD (khoảng 40.600 tỷ đồng). Trong đó, Nhật Bản là thị trường ghi nhận mức tăng trưởng trên 25%. Khoản thu từ lĩnh vực viễn thông cũng tăng 20,6%, trong khi chỉ số này của mảng giáo dục giảm 1,1%, về còn 7.000 tỷ.

Trừ chi phí, doanh nghiệp lãi hơn 13.000 tỷ đồng, cải thiện 17,8%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 9.369 tỷ đồng, tăng 19,5%, cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của FPT đạt 88.069 tỷ đồng, tăng 24% sau một năm. Cùng với lượng tiền mặt dồi dào, nợ vay tài chính của tập đoàn cũng tăng 41%, lên 21.000 tỷ đồng. Dù vậy, tỷ lệ nợ này vẫn ở mức an toàn, chỉ bằng một nửa vốn chủ sở hữu.

Trọng Hiếu