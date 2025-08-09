FPT thêm tính năng gọi điện cho camera AI thông minh

Dòng FPT Camera SE 3 và SE 3S bổ sung nút gọi thông minh, tích hợp sẵn bộ nhớ trong và khả năng kết nối bluetooth, thuộc phân khúc camera cho gia đình.

Lần đầu tiên trên dòng SE, FPT Camera trang bị nút bấm đa năng ngay trên thân thiết bị, biến camera từ một công cụ giám sát thành phương tiện giao tiếp hai chiều chủ động. Với một thao tác chạm, người dùng có thể gọi trực tiếp đến ứng dụng FPT Camera trên điện thoại của người thân hoặc kích hoạt cảnh báo an ninh tại chỗ. Tính năng này mở rộng khả năng tương tác, tăng tính chủ động trong tình huống khẩn cấp, đặc biệt hữu ích cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Dòng camera mới ra mắt. Ảnh: FPT

Đại diện FPT Camera cho biết, với giải pháp này, người dùng không cần tìm điện thoại khi muốn liên hệ gấp. "Hãy tưởng tượng con bạn vừa đi học về, chỉ cần nhấn nút trên camera là có thể gọi ngay cho bạn để báo tin. Hay cha mẹ cần sự trợ giúp, họ chỉ việc thao tác trực tiếp trên thiết bị", vị này chia sẻ.

Bên cạnh tính năng gọi thông minh, dòng SE 3 và SE 3S vẫn giữ các đặc điểm quen thuộc của thế hệ trước như độ phân giải 3 megapixel, đàm thoại hai chiều, AI nhận diện người. Đặc biệt, thiết bị được tích hợp sẵn bộ nhớ trong, cho phép tự động lưu trữ video liên tục lên đến 5 ngày không cần sử dụng thẻ nhớ rời hay thiết bị gắn ngoài. Bên cạnh đó, FPT Camera vẫn cung cấp tùy chọn lưu trữ mở rộng qua nền tảng Cloud, với các gói linh hoạt theo mốc 1-3-7 ngày hoặc dài hơn. Điểm mới là quá trình cài đặt này có thể thực hiện qua Bluetooth thay vì chỉ qua wifi, giúp khởi động thiết bị nhanh hơn và thuận tiện hơn cho người dùng.

Phiên bản SE 3 được thiết kế cho không gian trong nhà, trong khi SE 3S dành cho môi trường ngoài trời, chống nước và bụi đạt chuẩn IP67. SE 3S còn được bổ sung đèn rọi floodlight, hỗ trợ ghi hình ban đêm có màu, cùng khả năng kết nối qua cổng LAN để đảm bảo đường truyền ổn định trong điều kiện đặc thù.

Camera AI của FPT được tích hợp khả năng gọi điện. Ảnh: FPT

Theo FPT, việc giữ lại cấu trúc sản phẩm thân thiện của dòng camera thế hệ trước, đồng thời bổ sung các nâng cấp về kết nối và tương tác, giúp hãng nâng cao trải nghiệm mà không làm thay đổi đáng kể mức giá. "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là nâng cấp sản phẩm, mà là nâng cấp sự an tâm cho khách hàng, mang đến một giải pháp công nghệ tiện dụng, phù hợp nhịp sống hiện đại", đại diện FPT Camera nói.

Camera SE 3 và SE 3S được phân phối tại toàn bộ hệ thống FPT Shop và trên website, với chính sách bảo hành chính hãng, hỗ trợ lắp đặt tận nơi và nhiều chương trình ưu đãi đi kèm trong dịp mở bán.

Hoài Phương