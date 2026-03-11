FPT thêm 5 chương trình đào tạo công nghệ chiến lược

Tập đoàn FPT hợp tác cùng Jetking và Cranes Varsity để triển khai 5 chương trình đào tạo công nghệ chiến lược tại Việt Nam liên quan tới AI, bán dẫn…

Hợp tác này là bước đi của Tập đoàn FPT nhằm góp phần giải bài toán nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số. Tại lễ ký kết, ông Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh cam kết của FPT trong việc không chỉ đào tạo, mà còn đảm bảo môi trường việc làm, kết nối sinh viên với mạng lưới doanh nghiệp đối tác của tập đoàn.

Theo đó, 5 chương trình được triển khai đào tạo trực tiếp tại Viện Đào tạo Quốc tế FPT (FAI). Trong đó, FPT Jetking giảng dạy ba chương trình: AI Chip (Thiết kế vi mạch bán dẫn), AI Agent (Trợ lý AI), Cyber Security (an ninh mạng).

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, ông Harsh Bharwani - Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Jetking Ấn Độ chia sẻ, triết lý đào tạo của đơn vị tập trung vào thực hành, hệ thống và gắn kết với doanh nghiệp. Sinh viên trực tiếp lắp ráp hệ thống, vận hành mạng, thực hành an ninh mạng, tiếp cận nền tảng AI và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế.

"Thông qua hợp tác này, chúng tôi muốn xây dựng hệ sinh thái đào tạo nhân lực công nghệ bài bản, có khả năng cạnh tranh toàn cầu và đóng góp thực chất cho sự phát triển của Việt Nam", ông nói thêm.

Lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo giữa Jetking và FPT. Ảnh: FPT

Song song, FPT Cranes phụ trách hai chương trình gồm Data Science (Khoa học dữ liệu) và UAV (lĩnh vực thiết bị bay không người lái). Theo bà Arpita Mitra - Phó chủ tịch Tập đoàn Cranes Varsity, đơn vị đang mở rộng các chương trình tập trung vào công nghệ tương lai như hệ thống không gian, truyền thông bảo mật và AI tiên tiến. Các sáng kiến sắp tới bao gồm thiết kế và phát triển vệ tinh CubeSat, Truyền thông lượng tử & Mạng không gian bảo mật, Data Analytics & AI cho Quan sát Trái đất, ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong nông nghiệp, giám sát hàng hải và phân tích khí hậu.

"Chúng tôi tin thông qua sự hợp tác với FPT, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng những chương trình đào tạo mang tính toàn cầu, gắn kết với doanh nghiệp, trao quyền cho sinh viên và tạo ra tác động ý nghĩa", bà cho biết thêm.

Lễ ký kết hợp tác chuyển giao chương trình đào tạo giữa Cranes Varsity và FPT. Ảnh: FPT

Tất cả các chương trình đều áp dụng hình thức tuyển thẳng, không thi tuyển. Với hình thức đào tạo linh hoạt từ 12 đến 24 tháng, sinh viên có cơ hội tiếp cận phương pháp giảng dạy dựa trên dự án thực tiễn (Project-based Learning), thực hành trên các thiết bị công nghệ hiện đại tại Việt Nam. Đồng thời, sau khóa học, các bạn sở hữu chứng chỉ quốc tế có giá trị tại nhiều quốc gia. Các chương trình dự kiến bắt đầu tuyển sinh từ tháng 3, triển khai đồng loạt tại 5 thành phố trọng điểm: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai và Cần Thơ. Tổng quy mô tuyển sinh của 5 chương trình dự kiến đạt 1.000 sinh viên trong năm học 2026.

Tham gia lễ ký kết, Tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM nhận định việc ra mắt 5 chương trình đào tạo diễn ra vào thời điểm thuận lợi, song hành cùng những cột mốc chiến lược mới nhất của Việt Nam. Trong đó, Nghị quyết số 57 xác định khoa học và công nghệ là "đột phá chiến lược hàng đầu" và Nghị quyết số 59 kêu gọi chủ động hội nhập quốc tế như một "động lực chiến lược" cho kỷ nguyên phát triển mới.

"Tôi tin các chương trình được ra mắt ngày hôm nay hoàn toàn phù hợp với tinh thần của các Nghị quyết này", ông nói.

Ngài Vipra Pandey - Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Theo ông Vũ Anh Tú - Giám đốc điều hành FPT UAV, Tập đoàn FPT, với 5 chương trình đào tạo được thiết kế bài bản, đơn vị hy vọng trong tương lai Việt Nam sẽ có nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ và đáp ứng được những nhu cầu cấp thiết của quốc gia trong kỷ nguyên số.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, FPT tổ chức phiên tọa đàm với sự tham gia của lãnh đạo tập đoàn , đại diện các đối tác quốc tế và chuyên gia trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng và công nghệ nhúng. Phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề nóng của thị trường lao động như nhu cầu cấp thiết về nhân lực kỹ thuật trong các ngành công nghệ lõi; yêu cầu chuẩn hóa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế; mô hình liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực thực chiến cho người học.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên tọa đàm. Ảnh: FPT

Jetking là tổ chức đào tạo công nghệ tại Ấn Độ với hơn 79 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần cứng, hạ tầng mạng và an ninh mạng, đào tạo theo mô hình thực hành gắn với triển khai hệ thống thực tế.

Cranes Varsity, trực thuộc Cranes Software International, có thế mạnh trong đào tạo kỹ thuật nhúng, VLSI, UAV và dữ liệu, hợp tác với nhiều doanh nghiệp công nghệ, tổ chức kỹ thuật quốc tế. Việc hợp tác với các đơn vị có kinh nghiệm đào tạo chuyên sâu giúp FPT chuẩn hóa chương trình theo chuẩn quốc tế, đồng thời, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến như bán dẫn, an ninh mạng, AI và UAV.

Nhật Lệ