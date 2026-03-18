FPT thay đổi cách hạch toán kết quả kinh doanh FPT Telecom

Từ năm nay, FPT không cộng gộp doanh thu với FPT Telecom, nhưng lợi nhuận ròng thực tế ghi nhận từ công ty viễn thông này sẽ không đổi.

Ngày 18/3, Tập đoàn FPT cho biết công ty thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính của FPT Telecom. Việc này áp dụng từ 1/1.

Theo đó, FPT chỉ ghi nhận phần lãi tại công ty viễn thông tương ứng với tỷ lệ sở hữu thực tế, thay vì cộng gộp toàn bộ doanh thu và lợi nhuận như trước năm 2026.

"Đây là sự điều chỉnh về kỹ thuật kế toán, không làm thay đổi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ, cũng như lợi ích cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)", thông báo của FPT nêu. Quyền lợi và giá trị của cổ đông FPT vẫn được đảm bảo, phản ánh đầy đủ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

FPT cũng cho biết việc phần vốn của FPT Telecom được chuyển giao từ SCIC sang Bộ Công an là bước đi chiến lược, tạo điều kiện để hai công ty tham gia sâu hơn vào phát triển lĩnh vực kinh tế số quốc gia. Đồng thời, FPT Telecom có điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì tăng trưởng.

Bên ngoài tòa nhà FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Hà Nội. Ảnh: FPT

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), công ty mẹ được cộng dồn toàn bộ doanh thu và chi phí của công ty con vào báo cáo tài chính hợp nhất. Tuy nhiên, phần lợi nhuận ròng - số tiền có thể được dùng để chia lại cho các cổ đông - được ghi nhận theo tỷ lệ sở hữu thực tế tại công ty con.

Trước đó, dù chỉ nắm giữ hơn 45% vốn, FPT vẫn hạch toán FPT Telecom là công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Bộ Công an hiện là cổ đông lớn nhất của FPT Telecom, sở hữu 50,2% cổ phần, sau khi nhận chuyển giao vốn từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào tháng 7 năm ngoái.

Năm 2025, FPT ghi nhận 70.112 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,5% so với 2024. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 9.369 tỷ đồng, tăng 19,5%, cao nhất từ trước đến nay.

Trọng Hiếu