FPT thành lập hệ thống đào tạo kỹ năng học đường

Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) thành lập FPT AfterSchool (FAS) - hệ thống đào tạo kỹ năng học đường nhằm giúp học sinh khai phá và phát triển tiềm năng từ sớm.

Chương trình đào tạo tại đây được thiết kế dựa trên nền tảng công nghệ, ứng dụng triết lý STEAM vào chương trình giảng dạy và hướng đến thế hệ công dân ở độ tuổi từ 6 đến 18. Tại FAS, học viên có thể khám phá và định vị giá trị bản thân, rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, từ đó, đánh thức và nuôi dưỡng tiềm năng sẵn có.

Hệ thống đào tạo khai phá tiềm năng sớm cho trẻ - FPT AfterSchool của FPT Education. Ảnh: FAS

Đơn vị đào tạo các kỹ năng sau: Robotics (nhóm Khoa học - Kỹ thuật); Lập trình ứng dụng, Game (nhóm Công nghệ); Mỹ thuật đa phương tiện, làm Influencer (nhóm Nghệ thuật và Toán tư duy (nhóm Tư duy số học).

Đại diện FAS cho biết, cùng với sự phát triển của Internet và các thiết bị số, việc trẻ nhỏ tiếp xúc với công nghệ từ sớm đã không còn xa lạ. Hơn nữa, do ảnh hưởng của Covid-19, hầu như tất cả học sinh đã phải học trực tuyến. Do đó, đơn vị muốn nhanh chóng tìm ra giải pháp để các em có thể tiếp cận công nghệ đúng cách và an toàn.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), đến năm 2025 có 85 triệu việc làm trên toàn cầu sẽ bị xóa bỏ, đồng thời có 97 triệu việc làm mới được tạo ra. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu của thế giới việc làm mới, ước tính khoảng 50% lao động cần được đào tạo lại và nâng cao kỹ năng, đặc biệt là liên quan đến số hóa. Vì vậy, kỹ năng số hay công nghệ như lập trình, thiết kế đa phương tiện, digital marketing... rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

"Thay vì nghiêm cấm trẻ tiếp xúc công nghệ với mong muốn bảo vệ con, phụ huynh đang vô tình khiến các bạn nhỏ mất đi cơ hội khai phá tư duy và phát triển kỹ năng", vị đại diện khẳng định.

Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Giám đốc viện đào tạo quốc tế FPT (ở giữa, bên phải) và ông Dương Trọng Phú Sơn - Giám đốc hệ thống đào tạo FPT Afterschool (ở giữa, bên trái) cùng đội ngũ cán bộ FAS. Ảnh: FAS

Các khóa học và chương trình đào tạo được các chuyên gia thiết kế để phù hợp khả năng của mỗi học viên. Với lộ trình học gồm 4 cấp độ và thời lượng ba tiếng mỗi tuần, học viên sẽ học tập và thực hành theo phương pháp kiến tạo và trải nghiệm tích cực, từ đó, tạo nên những thành phẩm cụ thể. Bài học và hoạt động trong suốt khóa học sẽ giúp học viên rèn luyện và nâng cao kỹ năng mềm cần thiết như tư duy logic, sáng tạo và tự tin định vị bản thân.

Bà Lê Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Viện đào tạo Quốc tế, Tổ chức Giáo dục FPT) nhận định việc để tạo không gian khám phá sở thích và đam mê ngay từ nhỏ sẽ là bước mở đầu rất tốt, giúp trẻ tự tin vững bước vào tương lai nhiều biến động.

"Năm 2022, FAS sẽ ký kết nhượng quyền với các đối tác lớn tại Ấn Độ về Robotics và Canada về Toán thông minh", bà nói thêm.

Ông Dương Trọng Phú Sơn - Giám đốc FAS cũng chia sẻ thêm, dự kiến những năm tiếp theo, đơn vị sẽ tiếp tục hợp tác với những đối tác tại châu Âu, châu Úc, châu Á trong lĩnh vực tiếng Anh và Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh dưới 18 tuổi.

Trong tháng 5, FPT AfterSchool sẽ khai giảng ba khoá học là Lập trình Ứng dụng di động, Lập trình Game và Sáng tạo đa phương tiện tại cơ sở TP HCM và Hà Nội dành cho học sinh từ 10 tuổi. Đồng thời, đơn vị sẽ dành tặng 50 suất học thử rèn luyện tư duy và phát huy sáng tạo.

