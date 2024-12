FPT thắng lớn tại giải thưởng bảo mật Chìa khóa vàng 2024

FPT được vinh danh tại bốn hạng mục giải thưởng Chìa khóa vàng 2024, trở thành đơn vị đạt nhiều thành tích nhất mùa năm nay.

Tại lễ công bố và trao tặng danh hiệu Chìa khóa vàng 2024 do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức, FPT được trao giải ở các hạng mục: Giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số, Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu, Top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng và Top doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số.

Đối với hạng mục Top doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng và Top doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số, FPT đã cho ra đời các sản phẩm và bộ giải pháp linh hoạt, đáp ứng nhu cầu bảo mật thiết yếu của tổ chức, doanh nghiệp.

Tại hạng mục Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu, FPT.EagleEye Pentest và FPT.EagleEye Compliance được vinh danh nhờ giải pháp giải quyết toàn diện các rủi ro tấn công mạng, phát hiện sớm các vấn đề an ninh mạng tồn tại trong ứng dụng và hệ thống.

FPT nhận giải thưởng bảo mật Chìa khóa vàng 2024. Ảnh: FPT

Theo thông tin từ FPT, giải pháp của FPT.EagleEye Pentest giúp tổ chức, doanh nghiệp xác định, phân loại mức độ nghiêm trọng các lỗ hổng bảo mật tồn tại trên hệ thống. Việc khai thác thử nghiệm các lỗ hổng bảo mật của Pentest chứng minh khả năng bị tấn công của một hệ thống. Dựa vào đó chuyên gia của FPT tư vấn giải pháp ngắn hạn và dài hạn, khắc phục vấn đề triệt để, giảm rủi ro cho tổ chức, doanh nghiệp.

FPT.EagleEye Pentest đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng - TCCS 02: 2020/VNISA do Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam ban hành, đồng thời đáp ứng các tiêu chí của tổ chức an toàn thông tin quốc tế CREST trong lĩnh vực Pentest. Cùng với đó, mới đây FPT cũng đạt chứng nhận CREST đối với dịch vụ Giám sát và xử lý sự cố an toàn thông tin (dịch vụ SOC).

Với sản phẩm FPT.EagleEye Compliance, chuyên gia FPT giúp các tổ chức và doanh nghiệp đánh giá và có cái nhìn toàn cảnh về thực trạng an toàn thông tin theo các tiêu chuẩn hoặc khung kiến trúc trong nước và quốc tế như Nghị định 13 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, PCI DSS, ISO 27001, NIST, GDPR, SWIFT CSP...

"Trên cơ sở đó, chúng tôi đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp đưa ra lộ trình để họ có thể đạt được chứng nhận về các tiêu chuẩn an toàn thông tin trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao uy tín tổ chức, doanh nghiệp trong mắt đối tác và khách hàng của mình", đại diện FPT chia sẻ.

Tại hạng mục Giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số, chữ ký số từ xa - FPT.eSign được vinh danh. Đây là giải pháp ứng dụng công nghệ xác thực số, bảo đảm toàn vẹn nội dung, đầy đủ pháp lý cho các giao kết trên môi trường online giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Với FPT.eSign, người sử dụng không cần USB Token như thao tác truyền thống, có thể sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng để thực hiện ký số. Theo báo cáo của FPT, giải pháp này hiện chiếm khoảng 70% thị phần, phục vụ hơn 20 ngân hàng, tổ chức tài chính trên toàn quốc như FE Credit, Home Credit, HD Saison, Techcombank... cùng hơn 100.000 khách hàng doanh nghiệp. FPT.eSign hiện cấp phát hơn 5 triệu chứng thư số mỗi năm.

FPT.eSign được vinh danh tại hạng mục Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số. Ảnh: FPT

Các giải pháp, dịch vụ ký số và xác thực số như chữ ký số từ xa - FPT.eSign, chứng thực chữ ký số công cộng FPT-CA, giải pháp chống giả mạo xác thực số - FPT.IDCheck, giải pháp định danh xác thực khách hàng điện tử - eKYC... đều do FPT IS, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn FPT phát triển.

Chia sẻ về những thành tích tập đoàn đạt được, ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS, Tập đoàn FPT cho biết, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ATTT, đồng hành cùng các doanh nghiệp và ngân hàng hàng đầu trong, ngoài nước, FPT cam kết phát triển hệ sinh thái giải pháp bảo mật đạt chuẩn quốc tế, tháo gỡ triệt để thách thức trên môi trường mạng của quốc gia và thế giới.

Chìa khóa vàng là sự kiện thường niên, do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức. Sự kiện vinh danh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp ATTT Việt Nam xuất sắc, tiêu biểu, hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và chiến lược "Make in Vietnam" của Chính phủ.

Lan Anh