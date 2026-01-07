FPT Telecom tích hợp VNeID trên hệ sinh thái số

FPT Telecom tích hợp xác thực điện tử VNeID trên các nền tảng Internet, truyền hình và camera, nhằm đơn giản hóa thủ tục, tăng tính an toàn, minh bạch cho người dùng.

Ngày 6/1, FPT Telecom ký kết hợp tác với Trung tâm RAR thuộc Bộ Công an, triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên các ứng dụng Hi FPT, FPT Life và FangTV. Việc tích hợp đánh dấu bước tiến trong ứng dụng định danh điện tử quốc gia vào lĩnh vực viễn thông và dịch vụ số.

Theo thỏa thuận, khách hàng có thể sử dụng VNeID để xác thực danh tính khi đăng ký và sử dụng dịch vụ Internet, truyền hình và camera của FPT Telecom, thay thế các quy trình thu thập thông tin thủ công trước đây. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian đăng ký, giảm sai lệch dữ liệu và nâng mức độ bảo mật trong giao dịch số.

Sự kiện ký kết ngày 6/1. Ảnh: FPT

Cụ thể, trên ứng dụng Hi FPT, người dùng chỉ cần xác thực VNeID để hoàn tất đăng ký dịch vụ. Với FPT Life, tài khoản VNeID được sử dụng theo cơ chế đăng nhập một lần (SSO), giúp khách hàng quản lý hệ thống camera thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo chỉ chủ sở hữu hợp pháp mới có quyền truy cập. Trên FangTV, VNeID hỗ trợ xác minh người dùng khi tham gia hoạt động streaming và tương tác trên nền tảng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, cho biết sự kiện là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử, phù hợp định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW. Hoạt động này phù hợp với chiến lược của Trung tâm Dữ liệu dân cư và Trung tâm RAR trong việc mở rộng nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu vào đời sống kinh tế - xã hội và khai thác giá trị dữ liệu an toàn, chuẩn mực, đúng quy định pháp luật.

"Tôi tin rằng hai bên sẽ sớm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực vào chuyển đổi số quốc gia; tạo ra những sản phẩm, giải pháp mới mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội", Đại tá Trần Hồng Phú nói.

Đại tá Trần Hồng Phú phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Telecom cho biết hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình vận hành, tăng tính minh bạch và giảm rủi ro trong quản lý thông tin khách hàng. Đây được xem là yếu tố quan trọng khi các dịch vụ viễn thông và nội dung số ngày càng mở rộng, đòi hỏi chuẩn an toàn cao hơn.

"Thông qua việc triển khai VNeID, FPT Telecom mong muốn đồng hành, ủng hộ chương trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy việc sử dụng định danh điện tử trong sinh hoạt và hoạt động kinh doanh hằng ngày của người dân và doanh nghiệp", ông Việt Anh khẳng định.

Ông Hoàng Việt Anh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: FPT

Hiện FPT Telecom đã hoàn tất kết nối kỹ thuật và thử nghiệm hệ thống xác thực VNeID trên ba ứng dụng nêu trên. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng VNeID cho các nghiệp vụ khác, hướng tới xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số đồng bộ, lấy khách hàng làm trung tâm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo mật, trải nghiệm trong môi trường số.

Hoài Phương