FPT Telecom nhận 'cú đúp' giải thưởng công nghệ châu Á

Hai sản phẩm FPT Camera và FPT Smart Home của FPT Telecom đã được vinh danh tại giải thưởng Asian Technology Excellence Awards 2024, tháng 9 tại Thái Lan.

Tại lễ trao giải Asian Technology Excellence Awards, FPT Telecom giành chiến thắng với 2 sản phẩm FPT Camera và FPT Smart Home tại hạng mục AI - Safety & Security. Theo đó, hạng mục AI - Safety & Security có ý nghĩa to lớn trong việc ghi nhận những giải pháp ứng dụng công nghệ AI, tạo ra sự khác biệt và dẫn đầu xu hướng trong lĩnh vực giám sát an ninh, an toàn.

Asian Technology Excellence Awards là giải thưởng về công nghệ và đổi mới công nghệ tại châu Á do tạp chí Asian Business Review tổ chức. Giải thưởng nhấn mạnh sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức trong việc phát triển và áp dụng công nghệ tiên tiến, trong đó có nhiều thương hiệu quốc tế như: Standard Chartered, Coca Cola Beverages...

FPT Telecom được vinh danh trên website giải thưởng. Ảnh: Asian Technology Excellence Awards

Theo đại diện công ty, FPT Camera - Cloud Camera tiên phong ứng dụng AI tại Việt Nam - đảm bảo an ninh cho hộ gia đình, đồng thời giải pháp được ứng dụng đa dạng vào doanh nghiệp, giúp giải quyết các bài toán về tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh nhờ chuyển hóa quy trình vận hành dựa trên công nghệ.

Với hộ gia đình, giải pháp FPT Camera hỗ trợ phát hiện chuyển động, phân biệt chuyển động giữa con người và vật thể, giúp người dùng nhanh chóng phản ứng trước các mối đe dọa, giám sát mọi lúc mọi nơi và đảm bảo an ninh liên tục 24/7. Các tính năng khác như khoanh vùng chuyển động và thông báo kèm hình ảnh cũng được tích hợp, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng.

Tính năng cảnh báo thông minh ứng dụng AI của FPT Camera. Ảnh: FPT Telecom

Với lợi thế sở hữu nền tảng và đội ngũ công nghệ AI của tập đoàn FPT, giải pháp FPT Camera giải quyết đa dạng các bài toán của các doanh nghiệp bán lẻ như đếm lưu lượng khách ra vào cửa hàng (People Counting), đo lường mật độ khách tại từng khu vực (Heat map), nhận biết khách VIP mặt (Face Recognition). Từ đó, chủ cửa hàng có thể đưa ra các quyết định hiệu quả dựa theo dữ liệu FPT Camera cung cấp.

Theo công bố của FPT Telecom, giải pháp được triển khai tại gần 100 chuỗi bán lẻ với hơn 3,500 cơ sở/cửa hàng như Lotte Cinema, chuỗi nhà thuốc Long Châu, chuỗi cửa hàng Ajinomoto...

FPT Camera được lắp đặt tại Lotte Cinema trên toàn quốc. Ảnh: FPT Telecom

Bên cạnh đó, FPT Smart Home cung cấp giải pháp nhà thông minh gây ấn tượng với việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào các thiết bị nhà thông minh như trợ lý ảo ChatGPT, cảm biến thông minh, cảm biến khói kết hợp cùng camera ứng dụng AI... cảnh báo các tình huống nguy hiểm trong thời gian thực, hỗ trợ người dùng đưa ra hành động bảo vệ kịp thời, mang đến trải nghiệm tiện lợi, an toàn và cá nhân hóa cho người dùng.

"FPT tự hào sản phẩm Made in Vietnam & Made by FPT đã giành giải thưởng này và tự tin đứng cùng với các thương hiệu quốc tế. Đây minh chứng cho nỗ lực nghiên cứu phát triển của đội ngũ kỹ sư công nghệ FPT và thể hiện cam kết của FPT Telecom trong việc tiên phong ứng dụng các công nghệ mới nhất để tạo ra sự khác biệt và giải quyết tốt nhất nhu cầu của khách hàng", ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera & FPT Smart Home nói.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm an ninh thông minh FPT Camera của FPT Telecom. Ảnh: FPT Telecom

FPT Camera cũng đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào tháng 5 năm nay. "Những thành tựu này là minh chứng rõ ràng cho sự đóng góp không ngừng của FPT Telecom trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng", đại diện doanh nghiệp nói.

Bá Hội