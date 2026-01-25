FPT Telecom lãi kỷ lục hơn 4.300 tỷ đồng

Cả năm ngoái, FPT Telecom ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 4.360 tỷ đồng - cao nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán năm 2006.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) đạt doanh thu gần 5.230 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng khoảng 8,5% so với cùng kỳ 2024.

Nhà mạng này tiếp tục duy trì mức lãi trước thuế trên 1.000 tỷ đồng trong quý thứ ba liên tiếp khi đạt lợi nhuận 1.136 tỷ đồng tại quý IV/2025. Mức lãi này tăng hơn 23% so với 3 tháng cuối 2024.

Công ty cho biết đạt kết quả tích cực trên nhờ tiếp tục tăng cường chất lượng đường truyền, dịch vụ chăm sóc khách hàng, cũng như thực hiện đồng thời nhiều biện pháp thúc đẩy bán hàng, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hoạt động tài chính.

Lũy kế cả năm 2025, FPT Telecom đạt doanh thu hơn 19.500 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm trước đó. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp này lãi hợp nhất trước thuế 4.363 tỷ đồng. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi nhà mạng này niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2006.

FPT Telecom thành lập từ tháng 1/1997, khởi nguồn từ Trung tâm dịch vụ trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên "Trí tuệ Việt Nam - TTVN". Sản phẩm được giới thiệu là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp này là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet.

Từ tháng 7/2025, Bộ Công an tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu hơn 50% vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Sau động thái này, theo lãnh đạo FPT Telecom, thời gian tới bên cạnh việc tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh truyền thống, công ty có cơ hội lớn để tiếp cận các dự án mà trước đây chưa từng có, trong đó có các dự án liên quan đến an ninh quốc gia.

Từ đầu năm nay, FPT Telecom cũng sở hữu bản quyền và phát sóng giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam. Công ty chọn tiếp cận theo hướng tạo ra các gói thuê bao có mức giá phù hợp với khách hàng đang sử dụng dịch vụ internet sẵn có. Thay vì phải trả một khoản tiền lớn như K+, khách hàng của FPT Telecom có thể lựa chọn các gói dịch vụ linh hoạt. Qua đó, nhà mạng này có thể nhanh thu hồi vốn và phát triển mạnh thuê bao.

