FPT Telecom đạt sáu giải thưởng tại Sao Khuê 2024

FPT Play, FPT Smart Home, Ultra Fast, Hi FPT, FPT Camera Cloud AI và AI Retail là những ứng dụng giúp FPT Telecom giành được liên tiếp giải thưởng tại Sao Khuê 2024.

Lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2024 - giải thưởng danh giá ngành phần mềm và công nghệ thông tin (CNTT) do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức ngày 13/4. Sáu sản phẩm trong hệ sinh thái của FPT Telecom được vinh danh như sau:

Ứng dụng FPT Play - Vũ trụ giải trí số

Được phát triển bởi Công ty TNHH Truyền hình FPT, ứng dụng xem truyền hình trực tuyến FPT Play hiện nằm trong top các ứng dụng có độ nhận diện hàng đầu Việt Nam. Tính đến nay, ứng dụng FPT Play thu hút hơn 30 triệu người đăng ký tài khoản và vẫn đang tăng.

Ông Lê Thanh Bình - Giám đốc Kinh doanh khu vực Hà Nội FPT Telecom lên nhận giải thưởng. Ảnh: FPT Telecom

Đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng tăng, ứng dụng FPT Play luôn cập nhật các tính năng hiện đại, nâng cao trải nghiệm trên nhiều phương diện về giao diện, âm thanh và hình ảnh... Năm 2023, FPT Play mang đến cho người dùng tính năng Moments giúp người dùng có thể thao tác "lướt" liên tục xem và tìm kiếm những nội dung yêu thích.

Đặc biệt, FPT Play còn mang đến tính năng Multi-audio (đa thoại), Multi-sub (đa phụ đề). Khi theo dõi các nội dung quốc tế, khán giả được tùy chọn ngôn ngữ thuyết minh, phong cách bình luận trong thể thao cũng như ngôn ngữ phụ đề mong muốn.

FPT Smart Home - Giải pháp nhà thông minh

Giải pháp nhà thông minh FPT Smart Home được vinh danh giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam, được công nhận đạt giải thưởng Sao Khuê 2024 tại lĩnh vực Thiết bị thông minh.

Bà Nguyễn Thị Xuân - Giám Đốc Kinh Doanh FPT Smart Home lên nhận giải thưởng. Ảnh: FPT Telecom

Được nghiên cứu và phát triển từ năm 2018, trong những năm qua, giải pháp nhà thông minh FPT Smart Home nhận được sự quan tâm tích cực từ người dùng. FPT Smart Home mang đến lợi ích thiết thực như giảm thiểu thao tác, hướng đến kết nối không dây, điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt và tự động hóa tối ưu trải nghiệm với công nghệ AI.

FPT Smart Home nghiên cứu phát triển và ra đời công nghệ tích hợp Bluetooth và WiFi. Chỉ cần một thiết bị thông minh vẫn hoàn toàn hoạt động độc lập, giải quyết nhu cầu chi phí đầu tư, mở rộng khả năng tiếp cận và trải nghiệm tiêu dùng không giới hạn các phân khúc thu nhập. Với công nghệ này, FPT Smart Home tiến một bước gần hơn đến người dùng Việt khi thu hẹp khoảng cách về các định nghĩa công nghệ chuyên môn, phức tạp khi nhắc đến nhà thông minh.

FPT Camera Cloud AI và AI Retail - Giải pháp camera an ninh

Thương hiệu FPT Camera của FPT Telecom sở hữu hai sản phẩm đạt giải thưởng Sao Khuê năm 2024 là giải pháp FPT Camera Cloud AI và FPT Camera AI Retail. Trong đó, FPT Camera Cloud AI đạt xếp hạng 5 sao.

Ông Đinh Cao Sơn - Phó Giám đốc FPT Camera lên nhận giải thưởng cho giải pháp FPT Cloud Camera AI. Ảnh: FPT Telecom

Giải pháp Cloud Camera AI được xây dựng và phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) và trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Giải pháp đem lại một trải nghiệm an ninh thông minh và toàn diện cho an ninh hộ gia đình, theo dõi và quản lý an ninh cộng đồng, từ đô thị đến khu vực nông thôn. Điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, an toàn và an ninh cho người dân. Với khả năng lưu trữ cloud, mọi hình ảnh và video được truyền tải liên tục, đảm bảo dữ liệu giám sát luôn được bảo toàn ngay cả khi camera bị xâm phạm hay phá hoại.

Trong khi đó, giải pháp an ninh thông minh cho chuỗi bán lẻ FPT Camera AI Retail là giải pháp giám sát an ninh thông minh Made by FPT, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây (cloud computing), trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích, xử lý dữ liệu video (video analytics). Giải pháp giúp đảm bảo an ninh và tăng cường hiệu suất của cửa hàng. Bên cạnh việc bảo đảm an ninh cho nhân viên và tài sản, giải pháp còn có tính năng đánh giá hiệu suất, tối ưu nguồn lực và quản lý đa điểm...

Tính năng Ultra Fast - Nâng cấp trải nghiệm cho cộng đồng game thủ

Ông Lương Duy Phương - Giám đốc Trung tâm Điều hành mạng lên nhận giải thưởng. Ảnh: FPT Telecom

Thấu hiểu nhu cầu ngày càng cao của người dùng, đặc biệt là những "gamer", FPT Telecom nghiên cứu phát triển và cho ra đời Ultra Fast - giải pháp ứng dụng công nghệ Dữ liệu lớn (Big Data) và Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tối ưu chất lượng đường truyền internet, mang tới trải nghiệm lý tưởng cho người dùng mê game.

Ultra Fast có khả năng tối ưu tốc độ đường truyền ở mức cao, có thể giải quyết các vấn đề thường gặp của game thủ, giúp giảm tỷ lệ rớt gói (packet loss) tới 4 lần, giảm độ trễ (latency) tới 16 ms khi chơi game đối kháng. Nhờ vậy, khách hàng không chỉ được tận hưởng tốc độ và độ ổn định tối đa trong suốt quá trình chơi game, còn tránh được những hiện tượng như giật lag, ping cao... giúp trải nghiệm chơi game luôn mượt mà và trọn vẹn. Năm 2024, tính năng Ultra Fast đạt giải thưởng Sao Khuê 2024 tại lĩnh vực Thị trường - Tiêu dùng.

Ứng dụng Hi FPT chăm sóc khách hàng thông minh

Ra mắt vào tháng 9/2016, ứng dụng Hi FPT cung cấp những tính năng phục vụ khách hàng trong việc quản lý toàn trình các dịch vụ viễn thông, điều khiển thiết bị Wi-Fi từ xa, thanh toán hóa đơn, các yêu cầu cần hỗ trợ về dịch vụ internet, thực hiện 100% giao dịch trực tuyến như: nâng cấp băng thông, đăng ký dịch vụ, thay đổi thông tin hợp đồng. Thông qua ứng dụng Hi FPT, khách hàng có thể dễ dàng nhận được chi tiết các chương trình, chính sách mới từ FPT Telecom cập nhật liên tục và trong thời gian sớm nhất.

Trong năm 2023, ứng dụng Hi FPT có những bước tiến vượt bậc trong việc phát triển các tính năng giúp khách hàng chủ động quản lý đường truyền internet, tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch, cũng như dễ dàng tương tác trực tiếp với Dịch vụ Chăm sóc khách hàng của FPT Telecom.

Với sự phát triển nhằm mục đích đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, ứng dụng Hi FPT đạt giải thưởng Sao Khuê 2024 tại lĩnh vực Công cụ và Ứng dụng.

"Sáu sản phẩm đạt giải Sao Khuê 2024 là động lực để FPT Telecom liên tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ mới ra thị trường. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát triển, tập trung và đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái số, đem lại các sản phẩm và giải pháp toàn diện cho ngôi nhà Việt", đại diện FPT Telecom chia sẻ.

Để đạt được giải thưởng danh giá của ngành phần mềm và CNTT này, các sản phẩm, giải pháp tham gia bình chọn của FPT Telecom phải trải qua ba vòng đánh giá của hội đồng giám khảo với bộ tiêu chí: đánh giá trực tiếp, đánh giá năng lực hoạt động và uy tín thương hiệu sở hữu của sản phẩm, dịch vụ đăng ký bình chọn.

Với 14 giải pháp, sản phẩm thuộc hệ sinh thái Made by FPT được vinh danh Sao Khuê 2024, FPT là một trong những doanh nghiệp đạt nhiều giải thưởng nhất. Trong đó có hai giải pháp được vinh danh Top 10 Sao Khuê và ba giải pháp đạt chứng nhận 5 sao. Năm 2023, doanh thu đến từ hệ sinh thái made by FPT ghi nhận doanh thu 1.637 tỷ đồng, tăng trưởng 42,3% so với cùng kỳ, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn cho FPT và mang đến lợi ích cho hàng triệu người dân, hàng chục nghìn doanh nghiệp trên toàn cầu.

Thanh Thư