FPT Telecom chi gần 2 tỷ đồng khuyến mại mừng sinh nhật 25 tuổi

Mừng sinh nhật tuổi 25, FPT Telecom ra mắt chương trình khuyến mại dành cho tất cả khách hàng đăng ký dịch vụ internet, với tổng giá trị lên tới gần 2 tỷ đồng.

Đặt "Khách hàng là trọng tâm" làm kim chỉ nam để phát triển, FPT Telecom sau 25 năm đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành viễn thông, được hàng triệu người dùng tin tưởng. Với lợi thế về năng lực công nghệ và cơ sở hạ tầng, bên cạnh dịch vụ chủ lực là internet, FPT Telecom còn triển khai hàng loạt các sản phẩm - dịch vụ thông minh, góp phần làm cho cuộc sống trở nên tiện nghi và hạnh phúc hơn.

Nữ nhân viên chăm sóc khách hàng tại FPT Telecom. Ảnh: FTEL

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm có mặt trên thị trường Việt Nam, FPT Telecom ra mắt chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng ủng hộ và lựa chọn sản phẩm dịch vụ của công ty. Theo đó, tất cả khách hàng sau khi đăng ký lắp đặt thành công các dịch vụ Internet Only, Combo Internet - FPT Play, Combo Internet - Camera của FPT Telecom sẽ có cơ hội nhận lượt quay thưởng để tham gia "Vòng quay may mắn" mỗi ngày trên ứng dụng Hi FPT. Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 2 tỷ đồng, trong đó giải thưởng lớn nhất - giải đặc biệt của chương trình là chiếc xe máy Vespa GTS Super 125 có giá gần 100 triệu đồng trên thị trường hiện tại.

Ngoài ra, chương trình còn nhiều giải thưởng giá trị khác như giải tuần là Iphone 14 Pro (128 Gb); giải hàng ngày gồm giải nhất là Android Tivi Xiaomi 4K UHD 55 Inch L55M6-6ARG, giải nhì là Samsung Galaxy A23, giải ba là nồi chiên không dầu Philips HD9252/90 2,4 lít, giải khuyến khích là các voucher miễn phí 3 tháng sử dụng F-Safe, voucher miễn phí một tháng sử dụng Ultra Fast, voucher giảm 50.000 đồng khi thanh toán qua ví Foxpay và miễn phí một tháng sử dụng gói Max - FPT Play.

Để tham gia quay thưởng, khách hàng cần hoàn tất đăng ký các dịch vụ từ ngày 8/11 đến hết ngày 2/12/2022. Nếu đăng ký Internet Only, khách hàng sẽ nhận được một lượt quay số, đăng ký Combo Internet - FPT Play hoặc Combo Internet - Camera sẽ được nhận hai lượt quay số. Thông báo về lượt quay sẽ được FPT Telecom gửi đến khách hàng thông qua tin nhắn SMS cũng như thông báo (notification) trên ứng dụng Hi FPT. Sau đó, khách hàng truy cập Hi FPT trên điện thoại để tiến hành quay số, nhận các quà tặng mỗi ngày từ chương trình.

Các dịch vụ của FPT Telecom giúp khách hàng có thêm nhiều cách giải trí, nâng chất lượng cuộc sống. Ảnh: FTEL

Sau khi quay số theo ngày, khách hàng còn được cung cấp mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số lấy giải tuần và giải đặc biệt. Buổi quay số để tìm ra giải thưởng mỗi tuần và giải đặc biệt cuối cùng sẽ được livestream trực tiếp và công khai trên fanpage FPT Telecom.

Theo đó, tuần 1 quay thưởng vào ngày 17/11, dành cho khách hàng nhận được mã dự thưởng từ ngày 8 - 13/11. Tuần 2 quay thưởng vào ngày 24/11, dành cho khách hàng có mã dự thưởng từ ngày 14 - 20/11. Tuần 3 quay thưởng vào ngày 1/12 dành cho khách hàng có mã dự thưởng từ ngày 21 - 27/11. Tuần 4 quay thưởng vào ngày 8/12 dành cho khách hàng có mã dự thưởng từ ngày 28/11- 6/12. Thời gian quay số giải đặc biệt cũng sẽ diễn ra vào ngày 8/12 dành cho tất cả khách hàng nhận được mã dự thưởng hợp lệ trong chương trình.

Diệp Chi