FPT tăng 'điểm chạm' người hâm mộ Ngoại hạng Anh tại Việt Nam

FPT triển khai chuỗi hoạt động đồng hành nhằm mở rộng cách người hâm mộ tiếp cận Ngoại hạng Anh, từ ưu đãi, quà tặng đến trải nghiệm thực tế.

FPT Play là đơn vị duy nhất tại Việt Nam sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh từ 2026. Để tăng kết nối khán giả, đơn vị đang triển khai nhiều chương trình quy mô lớn với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Các chương trình như "Trúng chuyến sang Anh", "Nóng cùng Ngoại hạng", "Tết Ngoại hạng Anh, Rinh quà Hạng 1" hay "Ngoại hạng đỉnh cao - Trao ngay xe điện" thu hút hàng triệu lượt tham gia trên toàn quốc.

Song song, hơn 200 người dùng ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh... đã trúng các giải thưởng từ loạt chương trình.

Theo đơn vị này, thay vì chỉ dừng ở việc phát sóng trận đấu, các chương trình được thiết kế để mở rộng trải nghiệm bóng đá trong đời sống thường ngày. Quà tặng hướng đến nhu cầu sử dụng thực tế như TV màn hình lớn, thiết bị gia dụng hay phương tiện di chuyển, góp phần nâng cao trải nghiệm xem tại nhà.

Một số hoạt động cũng tạo cơ hội tiếp cận trực tiếp với giải đấu. Trong đó, chương trình "Trúng chuyến sang Anh" cho phép người hâm mộ theo dõi trận đấu trực tiếp tại quê hương của giải. Trong 800.000 khách hàng đã tham gia chương trình này, chỉ một khán giả may mắn trúng giải đặc biệt. Đại diện FPT cho biết hình thức này nhằm gia tăng tính kết nối, đưa trải nghiệm bóng đá vượt ra ngoài màn hình.

"Chúng tôi không chỉ muốn người hâm mộ theo dõi Ngoại hạng Anh trong 90 phút, mà hướng tới việc mở rộng trải nghiệm để bóng đá trở thành một phần trong đời sống hàng ngày", đại diện FPT cho biết.

Ở góc độ người dùng, các chương trình ưu đãi và quà tặng cũng tác động đến cách theo dõi bóng đá trong gia đình. Một người dùng tại Đồng Nai cho biết gia đình chỉ nâng cấp gói dịch vụ để xem thuận tiện hơn nhưng bất ngờ nhận được TV.

"Từ khi có TV mới, mỗi buổi tối và các ngày cuối tuần, cả nhà đều quây quần xem Ngoại hạng Anh cùng nhau, không khí khác hẳn so với trước đây", người dùng này nói.

Song song đó, FPT tiếp tục đầu tư hạ tầng và công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng phát sóng ổn định. Nội dung được tối ưu cho nhiều thiết bị như TV, điện thoại, máy tính bảng, phù hợp với thói quen xem linh hoạt. Hệ thống bình luận cũng được đa dạng hóa, từ phong cách truyền thống đến thiên về cảm xúc, nhằm đáp ứng nhiều nhóm khán giả.

Việc kết hợp giữa nội dung, công nghệ và các hoạt động đồng hành cho thấy xu hướng mở rộng trải nghiệm thể thao theo hướng đa điểm chạm, trong đó người xem không chỉ theo dõi mà còn tham gia và gắn kết sâu hơn với giải đấu.

Trong giai đoạn từ 15/3 đến 24/5, FPT triển khai chương trình "Ngoại hạng đỉnh cao - Trao ngay xe điện", thông qua hình thức quay số trúng thưởng với quà tặng là xe điện, dành cho khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp dịch vụ. Đồng thời, gói combo Ngoại hạng Anh - tích hợp Internet và FPT Play vẫn được duy trì với mức giá từ 59.000 đồng.

