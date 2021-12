FPT Software vào danh sách nơi làm việc lý tưởng nhất Việt Nam

Tổ chức văn hóa công sở thuộc Fortune chứng nhận FPT Software là một trong 16 công ty có môi trường làm việc lý tưởng nhất dựa trên đánh giá nhân viên.

Chứng nhận "Great Place to Work" dựa trên khảo sát độc lập của tổ chức với đội ngũ nhân viên doanh nghiệp. Kết quả, FPT Software được 89% nhân viên tham gia trả lời đánh giá có môi trường làm việc tích cực, kết hợp làm việc từ xa và tại chỗ (hybrid) hiệu quả, tạo ra trải nghiệm đa dạng, cơ hội nghề nghiệp không giới hạn, cho nhân viên luôn là chính mình. Kết quả này vượt xa điểm trung bình trên toàn châu Á là 70%.

Trong đó, nhân viên xác định doanh nghiệp có môi trường làm việc an toàn và công bằng đối với mọi giới tính, mọi quốc tịch và mọi dân tộc. Số đông nhận định đây là môi trường làm việc công bằng, có cơ hội thăng tiến nhờ vào hiệu quả công việc.

Chứng nhận thể hiện nỗ lực của đơn vị trong hoạt động và sự hiệu quả chính sách "nhân viên là tài sản quý giá nhất", xây dựng môi trường làm việc an toàn, sáng tạo, thúc đẩy phát triển con người. Trong hai năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, FPT Software đã liên tục thay đổi, tạo ra các hệ thống, phương thức làm việc mới, đảm bảo sức khỏe, an toàn cũng như đời sống nhân viên.

Công ty tạo trải nghiệm đa dạng, nhiều cơ hội nghề nghiệp cho nhân viên. Ảnh: FPT Software

Trong thời kỳ giãn cách, doanh nghiệp sắp xếp cho nhân viên sản xuất "ba tại chỗ", "trực chiến" thực hiện các dự án, đảm bảo mục tiêu kép an toàn sức khỏe cũng như giữ vững kinh doanh. Với 26 văn phòng ở 57 quốc gia và định hướng chiến lược "mặt trời không bao giờ lặn", làm việc từ xa mọi lúc, mọi nơi đã trở thành thói quen của mỗi thành viên.

Hai năm qua, doanh nghiệp không chỉ tạo ra môi trường làm việc từ xa, mà còn đẩy mạnh đầu tư thiết bị, hạ tầng bảo mật an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu làm việc với khách hàng, tiêu chí của doanh nghiệp triển khai công nghệ.

Phát biểu về ý nghĩa của danh hiệu này, ông Phạm Minh Tuấn - Tổng giám đốc FPT Software cho biết, trong lĩnh vực công nghệ nhân sự luôn là then chốt. Công ty hoạt động với 50% vai trò là phát triển công nghệ, phần mềm; nửa còn lại tập trung quản lý, thúc đẩy nguồn lực công nghệ.

"Chúng tôi gìn giữ và phát triển ba giá trị văn hóa cốt lõi của công ty: Experience - trải nghiệm nghề nghiệp đa dạng, tạo ra lựa chọn phù hợp nhất với tài năng của mỗi người; Care - chăm lo, quan tâm đến không chỉ nhân viên mà còn các thành viên gia đình, có các chính sách đảm bảo an sinh; Fun - làm việc đầu tiên phải vui, vui sẽ tạo cảm hứng để phát triển, để đoàn kết và để sáng tạo trong công việc hàng ngày", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đơn vị ứng dụng nền tảng công nghệ để thiết kế lộ trình sự nghiệp riêng cho từng nhân viên; triển khai hoạt động đào tạo, chia sẻ hàng tuần từ nhiều đơn vị chuyên môn, sự kiện cộng đồng và thúc đẩy nhân viên tự học. Doanh nghiệp ghi điểm khi hợp tác với hàng loạt nền tảng học trực tuyến như Udemy, Coursera, Udacity nhằm hỗ trợ nhân viên nâng cao năng lực bản thân, xây dựng chuyên môn ngày một tốt hơn.

Hình ảnh đơn vị đạt chứng nhận được Great Place To Work đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Công ty cũng nỗ lực cá nhân hóa, ứng dụng công nghệ vào từng hoạt động, chính sách dành cho nhân viên, tạo nhiều trải nghiệm thú vị. Trong đó, mỗi cá nhân đều được là chính mình, được tôn trọng cá tính, giới tính, dấu ấn riêng.

Ứng dụng dành cho nhân viên myFPT tích hợp tính năng quan trọng là thưởng nhanh, ghi nhận hiệu quả công việc và tạo động lực kịp thời, đi kèm với phê duyệt nhanh, xin phép nghỉ, đặt xe buýt di chuyển hoặc cập nhật tin tức, chính sách mới. Gần đây nhất, ứng dụng tích hợp check-in khu vực làm việc, khai báo sức khỏe, quá trình tiêm vaccine... đảm bảo từng nhân viên thực hiện quy tắc phòng dịch.

Chính sách đãi ngộ của công ty mở rộng với cả người nhà. Trước đại dịch, đó là ưu đãi hỗ trợ lãi suất nhà ở, ôtô, bảo hiểm cho người thân. Trong Covid-19, doanh nghiệp công bố nhiều chính sách đãi ngộ đặc biệt, như không có thời gian thử việc, luôn ký hợp đồng chính thức và ưu đãi 4% lãi suất mua nhà cho nhân viên mới...

Tính đến tháng 9 năm nay, FPT Software đã phủ rộng mạng lưới tại 26 quốc gia với 57 chi nhánh văn phòng trên toàn thế giới, vượt mốc 20.000 nhân viên và doanh thu hơn 600 triệu USD. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiếp tục triển khai các giá trị văn hóa cốt lõi tại tất cả chi nhánh, góp phần đưa đơn vị trở thành lựa chọn hàng đầu tại các nước đang hoạt động..

2021 là năm đầu tiên Great Place to Work có mặt tại Việt Nam. Đơn vị có kinh nghiệm hơn 30 năm thực hiện khảo sát hàng trăm triệu nhân viên trên toàn thế giới, ghi nhận các thành quả xây dựng môi trường làm việc xuất sắc toàn cầu. Khảo sát của Great Place To Work đưa ra những góc nhìn chất lượng về yếu tố nhân lực, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Các doanh nghiệp đạt được chứng nhận có cơ hội lọt vào danh sách Best Workplace do Tạp chí xếp hạng doanh nghiệp toàn thế giới Fortune công nhận.

Minh Huy