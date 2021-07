FPT Software trao 1 tỷ đồng học bổng lập trình cho học sinh

Nhằm khuyến khích học sinh phổ thông tiếp cận CNTT sớm, FPT Software tài trợ 1 tỷ đồng học bổng Khóa học lập trình cơ bản trực tuyến tại FUNiX.

Công nghệ là điều kiện cần có trong thời đại số hóa để mở ra cánh cửa tương lai cho mỗi người. Đối với học sinh, bên cạnh học trên trường, việc nắm bắt xu hướng công nghệ, đặc biệt là kiến thức tin học cơ bản để có thể trở thành một công dân số là điều quan trọng. Với học sinh có năng khiếu, yêu thích công nghệ, việc được tiếp cận sớm với các chương trình đào tạo chuẩn là cơ hội lớn để được rèn luyện, bồi dưỡng tài năng, sớm phát triển sự nghiệp. Với các học sinh không đi theo hướng công nghệ, việc trang bị kiến thức CNTT tối thiểu cũng rất cần thiết, đại diện FUNiX - đơn vị đào tạo trực tuyến thuộc FPT chia sẻ.

FUNiX với hơn 11.000 học viên tại Việt Nam và 23 quốc gia trên thế giới, hiện có gần 2.500 học viên là học sinh. Trong số đó có những bạn lớp 11, 12 đã kịp hoàn thành toàn bộ hoặc gần hết chương trình FUNiX, tương đương chương trình học của một sinh viên ngành kỹ thuật phần mềm, nhiều bạn đã ghi dấu ấn tại các cuộc thi lập trình tên tuổi...

Trao học bổng "Lập trình cơ bản" cho học sinh, FPT Software và FUNiX kỳ vọng chương trình này sẽ thúc đẩy phong trào học tập CNTT trong giới trẻ, góp phần giải bài toán thiếu hụt nhân sự của ngành.

Xuất phát từ thực tế học sinh phổ thông có thể học tốt chương trình công nghệ thông tin tại FUNiX, FPT Software đã quyết định dành quỹ khuyến học trị giá 1 tỷ đồng tài trợ Học bổng cho Khóa học Lập trình cơ bản - chứng chỉ đầu tiên trong bảy chứng chỉ học Core Software Engineering tại FUNiX. Đối tượng của học bổng là học sinh lứa tuổi THCS - THPT. FPT Software và FUNiX kỳ vọng chương trình này sẽ thúc đẩy phong trào học tập CNTT trong giới trẻ, góp phần giải bài toán thiếu hụt nhân sự của ngành.

Nhiều bạn trẻ sau khi tham gia học tập tại FUNiX đã khẳng định được định hướng tương lai. Cách đây hai năm, khi vừa lên lớp 10 tại THPT Chuyên Hạ Long, bạn Nguyễn Vũ Khánh Linh đăng ký học trực tuyến tại FUNiX. Sau một năm rưỡi, Khánh Linh đã hoàn thành chương trình Core Software Engineering. Hiện nữ sinh chuẩn bị hoàn thành tiếp khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) để đi làm Kỹ sư AI tại Quy Nhơn theo chương trình do trung tâm Trí tuệ nhân tạo QAI - FPT Software tài trợ.

Chị Vũ Thị Vân - mẹ của Khánh Linh là người tìm kiếm và gợi ý FUNiX cho con gái vì tin tưởng vào mô hình đào tạo CNTT trực tuyến. "Chứng kiến con gái trưởng thành và từng bước chạm đến ước mơ, con đường tương lai rộng mở là niềm hạnh phúc của bất kỳ bà mẹ nào, tôi rất vui mừng đã có lựa chọn vô cùng đúng đắn này", chị Vân nói.

Nhiều phụ huynh đồng hành cùng con theo học các chương trình công nghệ thông tin tại FUNiX.

Xác định theo học vì muốn làm nghề lập trình từ sớm, Nguyễn Đình Anh - lớp 12 tại THPT Việt Đức Hà Nội, đang học tới Chứng chỉ 6 (Chứng chỉ công nghệ chuyên sâu) tại FUNiX, hiện là lập trình viên part time dù vẫn đang là học sinh phổ thông. Học công nghệ cũng giúp Đình Anh sớm có cơ hội cọ xát tại các sân chơi công nghệ. Đình Anh và đồng đội đã hai lần giành giải ba trong các cuộc thi Hackathon của khối Đại học FPT. Nhóm của Đình Anh đã chinh phục ban giám khảo Hackathon với chủ đề về Ứng dụng AI vào lĩnh vực Y tế và Ứng dụng CNTT vào bảo vệ môi trường.

Không chỉ lứa tuổi trung học như Khánh Linh, Đình Anh, nhiều học sinh theo học trực tuyến từ cấp hai. Như Phan Đăng Duy Phúc (15 tuổi, hiện học lớp 9/1 chuyên Anh, Trường THCS Bình Đa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) bắt đầu học FUNiX từ năm lớp 8, sau chưa đầy hai năm theo học FUNiX, Phúc đã hoàn thành hai chứng chỉ và chuẩn bị hoàn thành chứng chỉ thứ ba.

Phúc hiện biết các ngôn ngữ lập trình là C, C++, Java, JavaScript, thành thạo Unity và đã được cấp giấy phép của hãng Unity để xây dựng game trên nền tảng này. Cậu tự lập kênh Youtube riêng chia sẻ kiến thức IT, ra mắt game đầu tay trên Google Play. Phúc dự định sẽ tham gia viết code cho các dự án nhỏ sau khi học xong Chứng chỉ 3 - Lập trình ứng dụng di động, cậu đặt mục tiêu sẽ trở thành nhân viên tại chi nhánh nước ngoài của Tập đoàn FPT.

Giám đốc Điều hành FPT Software Trần Đăng Hòa.

Giám đốc Điều hành FPT Software Trần Đăng Hòa khẳng định, chương trình sẽ trao hàng trăm suất học bổng trị giá 9,5 triệu/khóa cho những học sinh có mong muốn được học CNTT sớm để trang bị kỹ năng công nghệ hoặc theo đuổi nghề lập trình, tổng trị giá các suất học bổng được trao trong năm 2021 tối thiểu là 1 tỷ đồng.

Theo thống kê từ TopDev - nền tảng tuyển dụng chuyên IT Việt Nam, năm 2021, số nhân lực ngành công nghệ thông tin cần có khoảng 500.000 người, thiếu hụt 190.000 nhân sự. Bên cạnh đó, sự linh hoạt trong đào tạo công nghệ hiện nay khiến cơ hội học tập và hướng nghiệp theo ngành công nghệ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết cho các bạn trẻ. Chung tay cùng doanh nghiệp, FUNiX kỳ vọng chương trình học bổng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ tới học sinh các cấp, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập CNTT cho giới trẻ Việt Nam.

Quỳnh Anh