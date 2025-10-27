FPT sở hữu lượng tiền gửi kỷ lục

Tập đoàn FPT sở hữu gần 37.000 tỷ đồng tiền mặt và gửi ngân hàng, cao nhất từ trước đến nay, chiếm khoảng 45% tổng tài sản.

Theo báo cáo tài chính quý III, tính đến ngày 30/9, lượng tiền gửi và tiền mặt của FPT tăng 18% so với đầu năm. Nhờ số tiền gửi kể trên, công ty này thu về 1.235 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng qua, tương đương bình quân mỗi ngày nhận về hơn 4 tỷ đồng.

Tổng tài sản của FPT đạt 82.738 tỷ đồng, tăng gần 11.000 tỷ sau 9 tháng. Sau tiền gửi, tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong nguồn vốn (20,5%), ở mức 16.990 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn là hơn 13.000 tỷ.

Cùng với lượng tiền mặt được cải thiện, nợ vay của FPT cũng tăng. Cuối quý III, tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp này ở mức 19.600 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm, nhưng chỉ bằng 45% vốn chủ sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, FPT ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 17.205 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ hai liên tiếp doanh thu của tập đoàn này không tăng trưởng hai chữ số. Trừ các chi phí, doanh nghiệp báo lãi ròng 2.435 tỷ đồng, tăng 17%.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của FPT đạt 49.887 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8.237 tỷ, lần lượt tăng 10% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, doanh nghiệp công nghệ đã hoàn thành 66% mục tiêu doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận.

9 tháng đầu năm, khối công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 62% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của FPT. Phần còn lại thuộc về mảng viễn thông và mảng giáo dục.

Theo thông tin Chứng khoán Vietcap ghi nhận tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư của Tập đoàn FPT, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được điều chỉnh so với hồi đầu năm, lần lượt là 72.300 tỷ đồng (tăng 15%) và 13.200 tỷ (tăng 18-19%). Trước đó, tại phiên họp thường niên, doanh nghiệp đặt kế hoạch hai chỉ tiêu trên tăng lần lượt 20% và 21% so với năm 2024.

Vietcap dẫn lời của ban lãnh đạo FPT cho biết công ty giảm kế hoạch doanh thu do thuế quan làm trì hoãn chi tiêu công nghệ của khách hàng. Hiệu suất sử dụng tại các nhà máy AI ở Việt Nam và Nhật Bản thấp, nhưng kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện vào 2026.

Trọng Hiếu