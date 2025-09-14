FPT Shop và F.Studio nhận đặt cọc iPhone 17, iPhone Air

FPT Shop và F.Studio by FPT nhận đặt cọc iPhone 17, iPhone Air từ 19h ngày 12/9 đến hết ngày 18/9 cùng nhiều ưu đãi kèm chính sách "Giao trễ đền gấp đôi gói cước".

Hệ thống đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam dự kiến trả hàng khoảng một tuần sau đó, từ thời điểm mở đặt cọc. Theo doanh nghiệp, khách đặt cọc được hưởng trợ giá đến 4,5 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất, gói bảo hành trọn đời ưu đãi và chương trình bồi thường nếu giao trễ.

Bảng giá iPhone 17 và iPhone Air tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT. Ảnh: FPT Shop

Cụ thể, khách hàng đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air và đăng ký SIM FPT kèm các gói cước FVIP150, F299 hoặc F399 sẽ nhận ngay voucher mua phụ kiện trị giá đến 2,5 triệu đồng. Với khoản ưu đãi này, iFan có thể sở hữu bộ phụ kiện như sạc Apple 20W USB-C, kính cường lực 5D, ốp lưng Apple, ví MagSafe... tùy nhu cầu.

Các gói cước nói trên là sản phẩm của mạng di động FPT, cung cấp đến 600GB data mỗi tháng cùng hàng trăm phút gọi nội, ngoại mạng. Khách có thể chọn kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng; riêng gói 12 tháng được tặng thêm 2 tháng sử dụng (tương đương 14 tháng).

Chính sách bảo hành trọn đời được bán với giá 1,8 triệu đồng (giá niêm yết 3 triệu đồng). Theo FPT Shop và F.Studio, khách sẽ được đổi máy mới trong 17 tháng đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất; sau giai đoạn này, chính sách tiếp tục áp dụng cho 17 tháng kế tiếp và chu kỳ này lặp lại không giới hạn.

Ngoài ra, FPT Shop và F.Studio by FPT còn phối hợp cùng nhiều ngân hàng và đối tác tài chính triển khai ưu đãi trả góp 0% lãi suất; tung hàng chục nghìn suất trợ giá trực tiếp lên đến 2 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 17 và iPhone Air từ ngày 12/9 đến hết 31/12. Song song đó, hệ thống cũng áp dụng chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá tối đa 2,5 triệu đồng.

FPT Shop và F.Studio by FPT mang đến nhiều ưu đãi từ đặt cọc, bảo hành, thu cũ đổi mới đến giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sớm iPhone 17 và iPhone Air. Ảnh: FPT Shop

Chính sách "Giao trễ đền gấp đôi gói cước" áp dụng cho khách đã đặt cọc iPhone mới kèm SIM FPT (gói FVIP150, F299 hoặc F399, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng). Nếu thời gian giao máy trễ so với dự kiến, người dùng sẽ được tặng thêm thời hạn sử dụng gói cước gấp đôi thời gian trễ; ví dụ chậm 1 tháng sẽ được tặng 2 tháng. Với khách không đăng ký SIM FPT kèm máy, hệ thống cung cấp miễn phí SIM kèm gói FVIP150 (5GB/ngày, truy cập không giới hạn YouTube, TikTok, Facebook; 500 phút nội mạng, 200 phút ngoại mạng mỗi tháng) và cũng nhân đôi thời gian sử dụng theo thời gian giao trễ.

Mức đặt cọc tiêu chuẩn là 1 triệu đồng. Khách hàng thân thiết của hệ thống, sau khi xác nhận thông tin, có thể đặt cọc 17.000 đồng. Giá bán lẻ và chi tiết cấu hình được niêm yết tại cửa hàng và trên website của FPT Shop hoặc F.Studio. Đặt cọc tại đây.

Ngày 10/9, Apple công bố bốn mẫu iPhone mới gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, nâng cấp màn hình Super Retina XDR công nghệ ProMotion, độ sáng tối đa 3.000 nit, mặt kính Ceramic Shield 2, chip A19/A19 Pro, camera 48MP Fusion và camera trước hỗ trợ Center Stage, pin tối ưu cùng các tính năng Apple Intelligence trên iOS 26. Cùng thời điểm, hãng giới thiệu Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 và AirPods Pro 3.

Người dùng có thể đặt cọc và theo dõi thông tin giao máy trên hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, liên hệ hotline 1800.6601 hoặc đến cửa hàng gần nhất để được tư vấn.

Anh Vũ