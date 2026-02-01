FPT Shop tổ chức chương trình thiện nguyện tại Sơn La

FPT Shop phối hợp Đồn biên phòng Mường Lạn trao tặng thiết bị công nghệ và nhu yếu phẩm, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới tỉnh Sơn La.

Hoạt động thuộc chương trình "Ươm mầm công nghệ - bật mở tương lai", hướng đến hỗ trợ điều kiện học tập và tạo cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh vùng cao. Trong khuôn khổ chương trình, FPT Shop tặng 10 máy tính xách tay, 10 máy tính bảng và 5 tivi nhằm hoàn thiện phòng học công nghệ tại Đồn biên phòng Mường Lạn cùng điểm trường Bản Khá - trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mường Lạn.

FPT Shop phối hợp Đồn Biên phòng Mường Lạn tổ chức chương trình thiện nguyện tại tỉnh Sơn La. Ảnh: FPT Shop

Mường Lạn là xã vùng biên còn nhiều khó khăn, nơi điều kiện học tập của học sinh chủ yếu gắn với lớp học đơn sơ, thiếu thốn trang thiết bị. Với nhiều em nhỏ, máy tính hay phòng tin học vẫn là khái niệm xa lạ. Các thiết bị này hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập, đồng thời giúp giáo viên nâng cao hiệu quả giảng dạy thông qua các phương pháp trực quan, sinh động hơn. Với nhiều em nhỏ, phòng học công nghệ trở thành không gian mở ra cơ hội tiếp cận tri thức rộng lớn hơn.

Song song hoạt động trao tặng, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối và sẻ chia, thể hiện sự chung tay giữa doanh nghiệp, lực lượng biên phòng trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ vùng biên giới. Sự hiện diện của công nghệ trong môi trường học tập được kỳ vọng trở thành nền tảng lâu dài, góp phần hình thành kỹ năng số và tư duy học tập hiện đại cho học sinh ngay từ những năm học đầu đời.

Doanh nghiệp trao tặng phòng học công nghệ tại xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La. Ảnh: FPT Shop

Đại diện FPT Shop cho biết, công nghệ không chỉ là sản phẩm, còn là công cụ tạo ra cơ hội. Khi được trao đúng lúc, đúng nơi, công nghệ có thể giúp các em nhỏ vùng cao rút ngắn khoảng cách tri thức, tự tin học tập và nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai. "Dự án ‘Chắp cánh công nghệ số’ là cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc đồng hành cùng giáo dục và cộng đồng tại những khu vực còn nhiều khó khăn", đại diện nói.

Song song đó, gian hàng "0 đồng" do cán bộ, nhân viên và các mạnh thường quân của FPT Shop chung tay đóng góp đã mang đến nhiều nhu yếu phẩm cho học sinh cùng người dân địa phương. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và tăng cường kết nối cộng đồng thông qua những hỗ trợ thiết thực.

Gian hàng 0 đồng trao nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân và học sinh vùng biên Sơn La. Ảnh: FPT Shop

Hoạt động thiện nguyện tại Sơn La là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội được FPT Shop triển khai dịp Tết Nguyên đán, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn liền với lợi ích cộng đồng. Thông qua việc đưa công nghệ đến những khu vực còn hạn chế điều kiện tiếp cận, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách vùng miền và tạo thêm cơ hội học tập cho thế hệ trẻ.

Các học sinh tại tỉnh Sơn La. Ảnh: FPT Shop

Chương trình có sự đồng hành của các đối tác công nghệ gồm ASUS, HP, Acer và Lenovo thông qua việc tài trợ thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy. Sự tham gia của các doanh nghiệp góp phần mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng và lan tỏa các hoạt động vì sự phát triển bền vững.

Hoàng Đan