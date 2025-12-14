FPT Shop mở rộng giải pháp Apple cho doanh nghiệp

FPT Shop trở thành đối tác kinh doanh của Apple, tăng cường triển khai giải pháp của thương hiệu, hướng đến nhóm khách hàng doanh nghiệp và giáo dục trên toàn quốc.

FPT Shop tiếp tục mở rộng hoạt động phục vụ khối doanh nghiệp và giáo dục thông qua Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp. Việc chính thức trở thành Apple Business Partner (đối tác kinh doanh Apple) giúp hệ thống nâng chuẩn dịch vụ, đồng thời mở rộng khả năng cung cấp giải pháp công nghệ cho các tổ chức.

Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp được FPT Shop thành lập từ năm 2019, đảm nhiệm tư vấn, cung cấp và triển khai giải pháp thiết bị cho doanh nghiệp. Đơn vị này đã đồng hành cùng nhiều tổ chức trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục, sản xuất, thương mại và bán lẻ, hỗ trợ xây dựng hệ thống thiết bị phù hợp với mô hình vận hành thực tế.

Đội ngũ nhân viên của Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp FPT. Ảnh: FPT

Bên cạnh cung cấp phần cứng, FPT Shop triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng như quản lý thiết bị tập trung thông qua Mobile Device Management, hỗ trợ cả môi trường một nền tảng và đa nền tảng với các giải pháp như Jamf, SOTI, đồng thời tư vấn và triển khai Apple Business Management cho doanh nghiệp.

Đội ngũ kỹ thuật và chuyên gia giải pháp tham gia xuyên suốt quá trình cài đặt, bàn giao và vận hành hệ thống. Theo FPT Shop, Trung tâm Khách hàng Doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp trên cả nước, duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất trong suốt vòng đời sử dụng thiết bị.

Nhân viên FPT tư vấn giải pháp cho khách hàng. Ảnh: FPT

Việc gia nhập Apple Partner Network được xem là cột mốc quan trọng, ghi nhận năng lực chuyên môn, quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ của doanh nghiệp trong phân khúc khách hàng tổ chức. Từ nền tảng này, doanh nghiệp có thêm điều kiện tiếp cận nguồn tài liệu, chương trình đào tạo và công cụ hỗ trợ chuyên sâu từ Apple.

Trong nhiều năm qua, FPT Shop phát triển hệ sinh thái dịch vụ song song cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Với vai trò đối tác ủy quyền cấp cao của Apple tại Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp đầy đủ danh mục sản phẩm chính hãng gồm iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods và phụ kiện, tạo nền tảng để triển khai các giải pháp công nghệ ở quy mô lớn.

Trong thời gian tới, FPT Shop cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào mảng giải pháp Apple cho doanh nghiệp và giáo dục, nhằm hỗ trợ các tổ chức ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái số tại Việt Nam.

Hoài Phương