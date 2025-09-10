FPT Shop mở đăng ký sớm iPhone 17 và iPhone Air

Người dùng có thể đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air tại hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT từ ngày 12/9, dự kiến nhận máy từ 19/9, giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng.

FPT Shop và F.Studio by FPT cho biết toàn bộ hệ thống 644 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành đã chuẩn bị nhiều phương án để phục vụ nhu cầu mua sắm. Người dùng có thể đăng ký thông tin sớm trên website hoặc đến trực tiếp cửa hàng. Ngoài phân phối sản phẩm chính hãng, hệ thống cũng cung cấp dịch vụ bảo hành trọn đời, thu cũ đổi mới, trả góp 0% lãi suất và nhiều chương trình ưu đãi trợ giá.

Mức giá của các thiết bị mới tại FPT Shop. Ảnh: FPT

Theo kế hoạch, iPhone 17 và iPhone Air chính hãng sẽ đến tay khách hàng Việt Nam từ ngày 19/9, trong khi các chương trình mở bán có thể kéo dài đến hết tháng 10. Đại diện thương hiệu khẳng định cố gắng để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng dịp này thông qua các chính sách ưu đãi.

Trước đó, Apple giới thiệu thế hệ iPhone mới trong sự kiện ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam), gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Dòng sản phẩm được nâng cấp với màn hình Super Retina XDR công nghệ ProMotion, độ sáng tối đa 3.000 nit, mặt kính Ceramic Shield 2, chip A19, A19 Pro, hệ thống camera 48 megapixel Fusion cùng camera trước Center Stage. Máy chạy iOS 26 và hỗ trợ các tính năng Apple Intelligence.

FPT Shop và F.Studio by FPT là đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam. Ảnh: FPT

Bên cạnh iPhone, hãng còn ra mắt Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 và AirPods Pro 3, bổ sung các tính năng sức khỏe, kết nối và trải nghiệm thông minh trong hệ sinh thái Apple.

Hoài Phương




























