FPT Shop mở bán sớm iPhone 14 kèm ưu đãi đến 6 triệu đồng

Từ ngày 14/10 đến 31/10, khách hàng mua iPhone 14 được giảm đến 6 triệu đồng, cùng đặc quyền 2 năm bảo hành.

Trước 0h ngày 14/10, hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT đã lên kệ iPhone 14 Series chính hãng trên toàn quốc. Hệ thống cũng tổ chức sự kiện mở bán sớm iPhone 14 Series với chủ đề "Vượt không gian - Chạm tuyệt tác" tại 2 đầu cầu FPT Shop 121 Lê Lợi, quận 1, TP HCM và F.Studio by FPT 269 Chùa Bộc, Hà Nội.

Sự kiện mở bán sớm iPhone 14 sớm tại FPT Shop 121, Lê Lợi, quận 1, TP HCM.

Theo đó, từ ngày 14/10 đến 31/10, khách hàng chọn sở hữu iPhone 14 Series tại FPT Shop và F.Studio by FPT cũng sẽ nhận ưu đãi giảm đến 6 triệu đồng cùng đặc quyền 2 năm bảo hành. Cụ thể, đặc quyền bảo hành 2 năm (tức gấp đôi thời gian bảo hành thông thường) giúp người dùng an tâm trải nghiệm dòng sản phẩm cao cấp nhà Apple, không lo rớt giá khi có nhu cầu nâng cấp lên phiên bản mới, đổi hoặc bán lại sản phẩm. Hệ thống cũng giảm đến 5 triệu đồng, theo đó, iPhone 14 còn từ 23,99 triệu đồng, iPhone 14 Plus có giá từ 26,99 triệu đồng, iPhone 14 Pro còn từ 29,99 triệu đồng và iPhone 14 Pro Max có giá từ 33,99 triệu đồng.

"Chương trình thay cho lời cảm ơn đến tất cả khách hàng đã luôn chọn FPT Shop và F.Studio by FPT để sở hữu sản phẩm Apple chính hãng suốt nhiều năm qua. Qua đó, chúng tôi cũng gửi gắm mong muốn rằng khách hàng của hệ thống sẽ có những trải nghiệm đáng giá và khác biệt", đại diện FPT Shop cho biết.

Những khách hàng nhận iPhone 14 sớm tại FPT Shop.

Trước đó, từ ngày 7/10 đến 13/10, FPT Shop đã triển khai chương trình đặt trước iPhone 14 Series kèm ưu đãi trị giá đến 10 triệu đồng và 2 năm bảo hành. Tính đến trưa ngày 13/10, FPT Shop đã nhận hơn 92.000 đơn hàng, trong đó, iPhone 14 Pro Max chiếm hơn 93,6% tổng đơn hàng đặt trước, iPhone 14 Pro chiếm 5,5%. Xét riêng về iPhone 14 Pro Max, mức dung lượng 128GB và 256GB chiếm tỉ lệ đặt mua áp đảo với 89,5% và phiên bản màu Tím (Deep Purple) được yêu thích nhất.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT cũng chia sẻ về sức hút của iPhone 14 Series khi hệ thống này nhận được số lượng đăng ký kỷ lục, gấp 3 lần so với sản phẩm tiền nhiệm.

"Chúng tôi cũng đánh giá cao Apple Việt Nam khi lượng hàng về năm nay ghi nhận ban đầu đã tăng gấp 2 lần năm ngoái, dự báo sức tiêu thụ và số bán năm nay sẽ tiếp tục tạo nên những con số kỷ lục tại FPT Shop & F.Studio by FPT nói riêng và Việt Nam nói chung", ông Kha chia sẻ thêm.

Khách hàng "đập hộp" iPhone 14 phiên bản màu tím (Deep Purple) tại sự kiện mở bán sớm.

Ngoài ra, khách hàng có thể sở hữu iPhone mới với ưu đãi trả góp 0% lãi suất thông qua thẻ tín dụng, kỳ hạn lên đến 18 tháng, được giảm thêm đến 1 triệu đồng khi chọn thanh toán qua VNPAY-QR. Hệ thống cũng trợ giá đến 3 triệu đồng cho khách hàng tham gia chương trình "Thu cũ đổi mới, lên đời iPhone 14 Series". Ưu đãi này giúp khách hàng tận dụng những sản phẩm cũ để ‘lên đời’ iPhone 14 Series chính hãng với chi phí tiết kiệm. Bên cạnh đó, FPT Shop và F.Studio by FPT cũng ưu đãi đến 50% cho một số sản phẩm phụ kiện thuộc hệ sinh thái Apple khi mua kèm máy.

Để nhận được tất cả các ưu đãi trên, khách hàng đến hệ thống cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT gần nhất hoặc đặt mua online tại đây. Ngay khi iPhone 14 Series lên kệ, bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để nhận máy hoặc được giao hàng tận nhà miễn phí trên toàn quốc.

Từ khi thành lập đến nay, hệ thống FPT Shop đã có nhiều hoạt động gắn liền với Apple. F.Studio by FPT là chuỗi cửa hàng uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, FPT Shop là một trong những hệ thống bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam được nhập khẩu trực tiếp tất cả sản phẩm của Apple, mở bán các sản phẩm Apple chính hãng mới sớm nhất, đơn vị đầu tiên tổ chức sự kiện mở bán iPhone mới lúc nửa đêm...

Đăng Tuấn