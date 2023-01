FPT Shop lì xì đến 9,5 triệu đồng cho sản phẩm Samsung

Ưu đãi dành cho cho loạt sản phẩm thuộc hệ sinh thái Samsung như điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh...

Từ ngày 21/1 đến 26/1, trong khuôn khổ chương trình "Đón tân niên - Rước lộc phát", FPT Shop lì xì đến 9,5 triệu đồng cho loạt sản phẩm thuộc hệ sinh thái Samsung. Bên cạnh đó là khuyến mãi độc quyền bảo hành đến hai năm, trả góp 0% đến 24 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá 15% đến 2 triệu đồng...

Cụ thể, Galaxy S22 Ultra giảm 9 triệu đồng, giá còn từ 21,99 triệu đồng, Galaxy Z Flip4 Bespoke ưu đãi tới 9,5 triệu đồng, giá còn 17,49 triệu đồng. Galaxy S22 Bora Purple khuyến mãi tới 9,5 triệu đồng và tặng kèm đế sạc không dây, giá về tay còn 12,49 triệu đồng. Ngoài ra, các sản phẩm điện thoại A Series và máy tính bảng Samsung cũng có mức ưu đãi đến 2,5 triệu đồng, giá từ 2,39 triệu đồng.

FPT Shop tặng lì xì đến 9,5 triệu đồng cho hàng loạt các sản phẩm thuộc hệ sinh thái Samsung. Ảnh: FPT Shop

Bên cạnh đó, FPT Shop tiếp tục nhân đôi thời gian bảo hành cho điện thoại Samsung chính hãng có giá niêm yết từ 9 triệu đồng. Theo đó, khách hàng được bảo hành đến hai năm. Ở năm bảo hành thứ hai, khách hàng được hỗ trợ tận nhà ở 63 tỉnh thành trên cả nước. Chỉ cần liên hệ tổng đài Bolttech, nhân viên sẽ đến tận nơi nhận máy và mang đi bảo hành. Toàn bộ linh kiện được đảm bảo là sản phẩm chính hãng Samsung.

FPT Shop nhân đôi thời gian bảo hành cho điện thoại Samsung có giá niêm yết từ 9 triệu đồng. Ảnh: FPT Shop

Ngoài ra, nhân dịp Tết Quý Mão 2023, FPT Shop cũng triển khai chương trình "Quý Mão Lộc Phát" lì xì đến 6,8 triệu đồng và trả góp 0% lãi suất đến tất cả khách hàng chọn mua sắm tại hệ thống từ nay đến ngày 31/1. Đây cũng là cơ hội để khách hàng trở thành một trong 68 người chơi may mắn nhận được quà tặng trị giá đến 19 triệu đồng từ FPT Shop thông qua chương trình "Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý".

Galaxy Tab A8. Ảnh: FPT Shop

Sau hơn một tháng khởi động chương trình tri ân, FPT Shop đã tìm ra 26 chủ nhân may mắn nhận phiếu mua hàng gia dụng trị giá 19 triệu đồng. Những ưu đãi này thay cho lời cảm ơn đồng thời là lời chúc năm mới nhiều may mắn và an vui FPT Shop gửi đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng hệ thống trong suốt thời gian qua.

Các sản phẩm tại FPT Shop đều là hàng chính hãng. Khách hàng có thể mua trực tiếp tại các cửa hàng, chọn mua trực tuyến hoặc gọi hotline miễn phí 1800 6601 để được tư vấn.



Đăng Tuấn