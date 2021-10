FPT Shop giao 1.000 iPhone 13 chính hãng trong đêm mở bán

Trong đêm mở bán lúc 23h59 ngày 21/10, hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT đã giao iPhone 13 series chính hãng đến 1.000 khách hàng trên cả nước.

23h59 ngày 21/10, hệ thống FPT Shop & F.Studio by FPT lên kệ iPhone 13 series chính hãng với ưu đãi đến 6 triệu đồng cùng 2 năm bảo hành. Theo đó, FPT Shop và F.Studio by FPT tổ chức chương trình mở bán iPhone 13 series chính hãng (mã VN/A) vào 23h59 đêm 21/10 tại cửa hàng 261 Khánh Hội, quận 4, TP HCM. Khách hàng đã đặt cọc và đến lấy máy tại sự kiện không chỉ nhận ngay bộ quà trị giá đến 6 triệu đồng và 2 năm bảo hành mà còn có cơ hội trúng thêm nhiều phần quà như: AirTag, AirPods, iPhone 13...

Chỉ trong đêm mở bán, hệ thống đã giao iPhone 13 series chính hãng đến tay 1.000 khách hàng trên cả nước. Ngoài ra, vào sáng ngày 22/10, FPT Shop cũng dành tặng thêm những phần quà ý nghĩa cho những khách hàng đến nhận máy sớm nhất tại 2 cửa hàng: 45 Thái Hà, Hà Nội và lô A1 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

Trước đó, từ ngày 15/10 - 21/10, FPT Shop đã triển khai chương trình đặt trước iPhone 13 series chính hãng kèm ưu đãi trị giá đến 6 triệu đồng và 2 năm bảo hành. Tính đến tối ngày 21/10, FPT Shop đã nhận hơn 41.000 đơn hàng. Trong đó, iPhone 13 chiếm 14%, bản 128GB màu hồng được ưa chuộng nhất. iPhone 13 Pro Max chiếm đến 70% và iPhone 13 Pro chiếm 13%, bản 128GB màu xanh dương - Sierra Blue được đa số khách hàng lựa chọn.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop cho biết, iPhone mới luôn tạo được sức hút khi ra mắt và iPhone 13 series cũng không ngoại lệ. "Dù hàng chính hãng mở bán sớm hơn 1 tháng so với năm trước nhưng chúng tôi vẫn nhận được số lượng đặt cọc kỷ lục. Với vai trò và vị thế là đối tác lớn của Apple tại Việt Nam, mục tiêu của FPT Shop & F.Studio by FPT là giao máy sớm nhất đến những khách hàng, đồng thời thể hiện cam kết của chúng tôi với Apple khi 3 năm liên tiếp là đối tác giao hàng nhiều nhất Việt Nam trong tuần mở bán iPhone mới", ông Kha nói.

Đại diện FPT Shop và F.Studio by FPT nâng ly chúc mừng sự kiện mở bán iPhone 13 chính hãng.

Từ ngày 22/10 - 30/11, chọn mua iPhone 13 series chính hãng tại FPT Shop, khách hàng sẽ nhận trọn bộ ưu đãi trị giá đến 6 triệu đồng và 2 năm bảo hành. Cụ thể, thời gian bảo hành tăng gấp đôi thành 2 năm, giảm đến 3 triệu đồng khi trả thẳng. Khách hàng cũng có thể chọn mua theo hình thức trả góp, hưởng mức lãi suất 0% với kỳ hạn lên đến 12 tháng, trả trước chỉ từ 6,6 triệu đồng. Người mua còn được trợ giá đến 3 triệu đồng khi tham gia chương trình "Thu cũ đổi mới, lên đời iPhone 13 series".

Để nhận được các ưu đãi ttrên, khách hàng cần chọn mua sản phẩm tại cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT gần nhất hoặc chọn mua online tại đây.

iPhone 13 series chính hãng (mã VN/A) lên kệ tại FPT Shop và F.Studio từ 00:01 ngày 22/10 với các mức dung lượng 128GB, 256GB, 512GB và 1TB. Về màu sắc, iPhone 13 Pro và 13 Pro Max sẽ có 4 màu trên mặt lưng nhám: xám, vàng, trắng, xanh sierra blue. Trong khi đó, iPhone 13 và 13 mini có 5 màu trẻ trung trên mặt kính gồm đỏ, trắng, đen, xanh dương, hồng. Giá bán từ 21,99 triệu đồng.

Những khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 13 Series chính hãng tại FPT Shop.

Năm 2012, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) là hệ thống bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam đàm phán thành công với Apple, xây dựng chuỗi F.Studio by FPT trở thành đại lý ủy quyền cấp 1, chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Apple trên khắp cả nước.

Đến nay, F.Studio by FPT đã có 15 cửa hàng đạt chuẩn cao cấp Apple Authorised Reseller (viết tắt là AAR), thực hiện nghiêm chỉnh những quy định toàn cầu khắt khe của hãng như vị trí cửa hàng, không gian trải nghiệm, chất lượng sản phẩm và dịch vụ... Đại diện F.Studio by FPT cho biết, mua hàng tại F.Studio by FPT cũng giống như mua hàng tại các cửa hàng ủy quyền của Apple tại Mỹ hay tại các nước khác trên thế giới.

Ngoài ra, F.Studio còn có dịch vụ 6 sao như hàng chính hãng 100% và nguyên seal. Nhân viên được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm Apple, tư vấn chuẩn, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, chu đáo. Hệ thống cũng miễn phí giao hàng và thanh toán tại nhà với dihcj vụ bảo hành tận nhà thuận tiện. Khách hàng còn được trải nghiệm không gian đẳng cấp khi mua sắm tại F.Studio.

Một chi nhánh của F.Studio by FPT.

Sản phẩm mua tại FPT Shop và F.Studio by FPT là hàng chính hãng, được đổi trả miễn phí trong 30 ngày. Khách hàng chọn mua trực tiếp tại cửa hàng, chọn mua online hoặc gọi hotline 1800 6601 để được tư vấn, mua hàng nhanh.

Tuệ Minh

Ảnh: FPT Shop