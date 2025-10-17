FPT Shop giảm đến 8 triệu đồng cho laptop AI và gaming

Người mua laptop tại FPT Shop được giảm đến 10%, tối đa 8 triệu đồng, tặng thêm bảo hành và SIM data tốc độ cao, đến hết 31/10

FPT Shop triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua laptop trong mùa mua sắm cuối năm. Ngoài giảm giá trực tiếp, các sản phẩm được tặng thêm một năm bảo hành - nâng tổng thời gian bảo hành lên 3 năm, cùng ưu đãi trả góp 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.

Chương trình áp dụng cho các dòng laptop gaming và laptop AI, nhóm sản phẩm đang được nhiều người dùng quan tâm trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phổ biến trong học tập, làm việc và giải trí.

Khách hàng mua laptop tại chuỗi cửa hàng. Ảnh: FPT

Người mua laptop gaming sẽ nhận sim "FPT bao nét 3T" miễn cước ba tháng đầu, gồm 6 GB data mỗi ngày, 100 phút thoại nội mạng và voucher 50.000 đồng nạp thẻ game. Với laptop AI, khách hàng nhận sim "FPT FVIP 150 3T" miễn cước ba tháng đầu, có 5 GB data mỗi ngày, truy cập không giới hạn YouTube, Facebook, TikTok, cùng 500 phút nội mạng, 200 phút ngoại mạng và trải nghiệm miễn phí trợ lý ảo cuộc gọi FAI.

Sau giai đoạn này, từ 1/11 đến 31/12, FPT Shop tiếp tục triển khai ưu đãi giảm 5% (tối đa 5 triệu đồng), kèm chính sách trả góp 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.

Trong nhóm laptop gaming, một số mẫu đang được giảm sâu gồm HP Gaming Victus 15-fa2732TX i5-13420H, hiện còn 22,69 triệu đồng (giá niêm yết 26,09 triệu đồng); Asus Vivobook Gaming K3605VC-RP431W i5-13420H còn 17,99 triệu đồng (giá niêm yết 22,09 triệu đồng); Acer Gaming Nitro V 15 ProPanel ANV15 còn 20,49 triệu đồng (giá niêm yết 23,99 triệu đồng).

Các sản phẩm laptop tại FPT Shop. Ảnh: FPT

Ở nhóm laptop AI, người dùng có thể lựa chọn các mẫu mới tích hợp chip xử lý trí tuệ nhân tạo như Asus Vivobook S16 OLED S5606MA-MX051W Ultra 7 155H còn 24,49 triệu đồng (giá niêm yết 29,39 triệu đồng); HP 15-fd1060TU Ultra 7 155H (9Z2X8PA) còn 19,69 triệu đồng (giá niêm yết 23,99 triệu đồng); và MSI Modern 15 H AI C2HMG-220VN Ultra 7 255H còn 19,49 triệu đồng (giá niêm yết 22,49 triệu đồng).

Các dòng laptop AI và gaming tại FPT Shop có giá từ 14,99 triệu đến 50 triệu đồng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng và người dùng chuyên nghiệp. Toàn bộ sản phẩm được trưng bày tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời hỗ trợ giao hàng tại nhà trong khoảng một giờ khi đặt trực tuyến.

Theo đại diện hệ thống, thời gian tới tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ, tập trung vào các dòng máy hiệu năng cao và thiết bị ứng dụng AI, nhằm mang đến lựa chọn linh hoạt cho người dùng trong giai đoạn cuối năm.

Hoài Phương