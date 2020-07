FPT Shop giảm đến 5 triệu đồng cho iPhone

Từ nay đến 31/7, khách hàng mua iPhone chính hãng tại FPT Shop được giảm giá đến 5 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất, thu cũ đổi mới tiết kiệm đến 14 triệu đồng.

Theo đó, hàng loạt iPhone chính hãng từ dòng iPhone 6s Plus đến 11 Series tại hệ thống FPT Shop (gồm hơn 630 cửa hàng FPT Shop và F.Studio by FPT) đang được giảm giá đến 5 triệu đồng, áp dụng từ ngày 15- 31/7. Cụ thể, iPhone 11 Pro (64GB, 256GB và 512GB) đồng loạt giảm 5 triệu đồng, còn từ 25,99 triệu đồng. iPhone 11 Pro Max (64GB, 256GB và 512GB) cũng đang giảm đến 4 triệu đồng, còn từ 29,99 triệu đồng. iPhone 11 64GB cũng đang có giá rất tốt, còn 20,99 triệu đồng. Với những ai mong muốn trải nghiệm hệ sinh thái iOS cùng những tính năng cao cấp của smartphone "nhà Táo" với mức giá phải chăng có thể tham khảo thêm những sản phẩm đời trước, đặc biệt là iPhone 6s Plus 32GB, 7 Plus 32GB và 8 Plus 64GB. Cả 3 sản phẩm này đang giảm một triệu đồng, còn lần lượt là 7,99 triệu đồng, 9,99 triệu đồng và 13,99 triệu đồng.

Không chỉ được giảm giá, khách hàng chọn mua iPhone tại FPT Shop còn được trả góp 0% lãi suất. Đồng thời, bạn còn được giảm thêm 3 triệu đồng với iPhone 11 Pro và giảm thêm đến 2 triệu đồng với iPhone 11 Pro Max 64GB. Thủ tục trả góp cũng đơn giản, bạn chỉ cần mang theo chứng minh dân dân cùng bằng lái xe (hoặc sổ hộ khẩu) và làm thủ tục trong vòng 15 phút là có thể mang chiếc iPhone chính hãng mới về nhà. FPT Shop còn hỗ trợ thực hiện thủ tục trả góp online, khách hàng không cần phải đến cửa hàng.

Để chọn mua iPhone nói riêng và các sản phẩm Apple chính hãng nói chung với ưu đãi trene, bạn có thể đến cửa hàng FPT Shop, F.Studio by FPT gần nhất hoặc chọn mua online tại đây. Đặc biệt, với những khách hàng chọn mua online, FPT Shop cam kết giao hàng trong 60 phút.

Chọn mua iPhone tại FPT Shop và F.Studio by FPT từ nay đến hết tháng 7, khách hàng không chỉ được giảm đến 5 triệu đồng mà còn được trả góp 0% lãi suất.

FPT Shop còn đang triển khai chương trình thu cũ đổi mới iPhone với chi phí tiết kiệm đến 14 triệu đồng. Bạn có thể mang chiếc iPhone từ dòng iPhone 6 đến cửa hàng gần nhất để "lên đời’ iPhone từ dòng 6s Plus đến 11 Series chính hãng mới 100%. FPT Shop chấp nhận thu mua tất cả những sản phẩm iPhone cũ, thậm chí là những sản phẩm hết hạn bảo hành; máy xách tay hoặc không mua tại hệ thống FPT Shop; máy bị mất hộp và phụ kiện (củ sạc, tai nghe, cáp); máy bị trầy, móp, tróc sơn, vỡ kính màn hình,v.v... Nhân viên tại cửa hàng sẽ kiểm tra iPhone cũ bằng phần mềm chuyên dụng và định giá giá thu mua chỉ sau khoảng 10 phút.

Ngoài ra, khách hàng còn tặng thêm nhiều phần quà thiết thực khác như: phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng dùng để mua Apple Watch, gói iCloud dung lượng 50GB miễn phí trong 3 tháng, suất mua đồng hồ thời gian với giá giảm đến 40%, được giảm thêm đến 200.000 đồng khi thanh toán 100% qua cổng VNPAY-QR...

Không chỉ nhận nhiều ưu đãi, khách hàng chọn mua các sản phẩm Apple nói chung và iPhone nói riêng tại FPT Shop còn an tâm về chất lượng bảo hành tại đây. FPT Shop và F.Studio là đại lý ủy quyền cao cấp nhất của Apple tại Việt Nam, chuyên bày bán những sản phẩm chính hãng, được nhập khẩu trực tiếp từ Apple và có tem nhập khẩu là Công ty TNHH Apple Việt Nam. Mua các sản phẩm iPhone, iPad, Mac, Watch, phụ kiện Apple tại đại lý uỷ quyền như FPT Shop và F.Studio, khách hàng được bảo hành chính hãng tại các trung tâm bảo hành trong nước. Đây cũng là hệ thống lên kệ sớm nhất những sản phẩm chính hãng và luôn bày bán các sản phẩm Apple với số lượng nhiều, đa dạng và phong phú. Nhân viên được đào tạo bày bản và có kiến thức chuyên sâu tại FPT Shop và F.Studio sẽ luôn có mặt để tư vấn, hướng dẫn bạn chọn mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Với nhiều lý do trên, FPT Shop và F.Studio sẽ là địa chỉ đáng tin cậy cho ‘iFan’ trên khắp cả nước chọn mua những sản phẩm yêu thích của mình.

100% các sản phẩm Apple tại FPT Shop và F.Studio by FPT là hàng chính hãng, được bảo hành tại Việt Nam.

Sản phẩm mua tại FPT Shop và F.Studio by FPT là hàng chính hãng, được đổi trả miễn phí trong 30 ngày, bạn có thể chọn mua trực tiếp tại hơn 630 cửa hàng, chọn mua online hoặc gọi hotline 1800 6601 để được tư vấn, mua hàng nhanh.

Bảo An