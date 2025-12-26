FPT Shop đầu tư hệ thống lắp ráp PC E-Power chuẩn ISO

FPT Shop được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp PC E-Power tại kho tổng Long An, đánh dấu bước tiến trong chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng.

Kho tổng Long An là trung tâm vận hành trọng điểm, nơi FPT Shop triển khai mô hình lắp ráp PC theo quy trình khép kín, cho phép doanh nghiệp chủ động đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân và tổ chức. Cách tiếp cận này giúp tăng khả năng kiểm soát chất lượng đầu ra, đồng thời đảm bảo tính đồng nhất của sản phẩm trên toàn hệ thống bán lẻ.

Các dòng PC lắp ráp tại FPT Shop. Ảnh: FPT

Bên cạnh chứng nhận ISO 9001:2015, các dòng PC E-Power còn đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành tại Việt Nam, gồm QCVN 118:2018/BTTTT về tương thích điện từ, QCVN 132:2022/BTTTT về an toàn điện và tiêu chuẩn dán nhãn năng lượng TCVN 13371:2021. Việc tuân thủ đồng thời các tiêu chuẩn này giúp sản phẩm vận hành ổn định, an toàn và phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước.

Theo đại diện chuỗi cửa hàng, máy tính để bàn hiện được sử dụng rộng rãi trong học tập, làm việc và vận hành tại các cơ quan, doanh nghiệp. Bên cạnh cấu hình và chi phí, người dùng ngày càng quan tâm đến độ ổn định, tính an toàn và chất lượng đồng đều của hệ thống trong suốt vòng đời sử dụng. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các đơn vị tham gia lắp ráp, phân phối PC.

Dòng PC E-Power. Ảnh: FPT

Do đó, FPT Shop, chuỗi bán lẻ công nghệ thuộc Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail), đẩy mạnh đầu tư vào năng lực vận hành và kiểm soát chất lượng. Việc hoạt động lắp ráp PC E-Power tại kho tổng Long An đạt chứng nhận ISO 9001:2015 cho thấy quy trình quản lý đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, từ khâu tiếp nhận linh kiện, lắp ráp, kiểm tra chất lượng đến đóng gói và bàn giao sản phẩm.

Song song với chuẩn hóa quy trình, FPT Shop triển khai chính sách bảo hành độc quyền 3-1-1 dành cho PC E-Power, gồm ba năm bảo hành tổng thể và đổi mới linh kiện trong năm đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Chính sách này nhằm nâng cao trải nghiệm sau bán, đồng thời củng cố niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm PC lắp ráp trong nước.

FPT Shop trao tặng bộ PC E-Power cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: FPT

Ngoài hoạt động kinh doanh, từ nay đến tháng 6/2026, FPT Shop dự kiến trao tặng 6 bộ PC E-Power cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ tiếp cận công nghệ và phát triển kỹ năng số.

"Việc đưa tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động lắp ráp PC được xem là bước đi mang tính nền tảng góp phần thúc đẩy thị trường PC lắp ráp tại Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn", đại diện đơn vị nói.

Hoài Phương