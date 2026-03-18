FPT Schools dự kiến đón 4.000 người tham gia Open STEM Day 2026

FPT Schools tổ chức Open STEM Day 2026 tại Hà Nội, dự kiến thu hút gần 4.000 người tham gia với các cuộc thi công nghệ, trải nghiệm STEM và hội thảo AI trong giáo dục.

Hệ thống Trường Phổ thông FPT (FPT Schools) sẽ tổ chức ngày hội vào ngày 21/3, dành cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và chuyên gia công nghệ. Đây là sự kiện thường niên với quy mô toàn quốc, dành cho học sinh, giáo viên, phụ huynh trong và ngoài hệ thống.

Ông Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc Khối Phổ thông FPT, Tập đoàn FPT, cho biết đơn vị hướng tới xây dựng môi trường giáo dục sáng tạo, nơi học sinh tiếp cận công nghệ từ sớm và phát triển tư duy khoa học qua trải nghiệm thực tiễn.

"Qua Open STEM Day 2026, chúng tôi kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ tinh thần STEM tới cộng đồng, giúp học sinh, giáo viên và phụ huynh hiểu rõ hơn về các xu hướng công nghệ như robotics, IoT, AI, cũng như những cơ hội nghề nghiệp trong kỷ nguyên số", ông nói thêm.

Hàng nghìn người tham gia Open STEM Day 2025. Ảnh: FPT Schools

Trong khuôn khổ FSchools Open STEM Day 2026, đơn vị tổ chức FAnRoC, sân chơi AI và robotics dành cho học sinh tiểu học và THCS. Đây là lần đầu cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc.

FAnRoC thu hút hơn 1.700 đội thi với gần 6.000 thí sinh đến từ hơn 1.000 trường học trên cả nước đăng ký tham gia. Sau các vòng tuyển chọn, hơn 100 đội xuất sắc thuộc hai bảng AI và robotics sẽ bước vào vòng Chung kết toàn quốc, mang đến nhiều giải pháp công nghệ sáng tạo với tiềm năng ứng dụng cao. Các đội xuất sắc có cơ hội nhận tổng giá trị giải thưởng đến 7 tỷ đồng, đồng thời, giành suất tham dự cuộc thi FIRST Tech Challenge (FTC) Việt Nam năm 2027.

Học sinh FPT tranh tài tại cuộc thi FAnRoC. Ảnh: FPT Schools

Song song, FPT Schools triển khai Chung kết FSchools STEMpetition, cuộc thi nghiên cứu khoa học STEM trong hệ thống FPT Schools. Năm nay, chương trình ghi nhận hơn 700 đội từ vòng cơ sở, chọn 64 đội vào bán kết và 36 đội xuất sắc tranh tài tại vòng Chung kết toàn quốc. Các dự án tham gia thể hiện tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và tính ứng dụng cao, góp phần nuôi dưỡng thế hệ học sinh yêu công nghệ và nghiên cứu.

Học sinh FPT chia sẻ về dự án STEMpetition của mình. Ảnh: FPT Schools

Bên cạnh các cuộc thi cho học sinh, sự kiện có AI Educamp, hội thảo đổi mới sáng tạo dành cho giáo viên và cán bộ nhân viên toàn hệ thống. Tại đây, các nhà giáo chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, thiết kế bài học và quản lý giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.

AI Educamp năm nay ghi nhận hơn 400 đề tài cấp cơ sở, trong đó 75 đề tài bước vào vòng Sơ loại toàn quốc. 12 đề tài tiêu biểu sẽ được vinh danh tại sự kiện nhờ những giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao trong giáo dục.

Ngoài ra, phiên hội thảo chủ đề "Giáo dục STEM và bình đẳng giới trong kỷ nguyên mới" có sự tham gia của các chuyên gia trong nước và diễn giả quốc tế là bà Caroline Nyamayemombe - Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam.

Giáo viên tham gia phiên hội thảo của FPT Schools. Ảnh: FPT Schools

Open STEM Day 2026 còn có khu trải nghiệm với hơn 20 gian hàng STEM. Người tham dự có cơ hội khám phá các mô hình công nghệ, robot, ứng dụng AI cùng nhiều sản phẩm sáng tạo do học sinh FPT Schools phát triển; tham gia hoạt động thực nghiệm khoa học, lập trình, robotics kết hợp với khu đảo quà công nghệ.

Nhật Lệ