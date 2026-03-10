FPT Schools cấp hàng nghìn học bổng tới 100% học phí toàn cấp

Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) triển khai chương trình "Hành trình tỏa sáng" trên phạm vi toàn quốc, cấp học bổng tài năng trị giá tới 100% học phí toàn cấp.

Học bổng "Hành trình tỏa sáng" năm học 2026 - 2027 gồm đa dạng hạng mục trị giá 10%, 20%, 30%, 50%, 70% và 100% học phí của từng năm học, áp dụng đến hết cấp học. "Đây là một điểm ưu việt giúp phụ huynh giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và học sinh yên tâm về lộ trình học tập dài hạn, bền vững tại một môi trường giáo dục chất lượng cao", đại diện hệ thống khẳng định.

Chương trình áp dụng cho tất cả học sinh đăng ký nhập học mới vào các khối đầu cấp tại các cơ sở FPT Schools trên toàn quốc. Đối với các cơ sở mới thành lập, cơ hội này còn mở rộng cho học sinh ở nhiều khối lớp, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận các nguồn lực giáo dục tiên tiến.

"Mỗi suất học bổng được trao đi không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực hiện tại, mà còn là sự cam kết đồng hành của FPT Schools trong việc nuôi dưỡng những công dân số tương lai có đầy đủ kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng", đại diện FPT Schools nói thêm.

Thí sinh tham gia phỏng vấn Học bổng Hành trình tỏa sáng với bộ sưu tập xe đặc biệt. Ảnh: FPT Schools

FPT Schools tổ chức học bổng "Hành trình tỏa sáng" từ năm 2025, thu hút hàng nghìn lượt đăng ký trên cả nước. Tiếp nối thành công, chương trình trở lại với sứ mệnh tìm kiếm "khả năng tốt nhất" thay vì tập trung vào những "tài năng vượt trội".

Trong đó, đơn vị quan niệm "tỏa sáng" không giới hạn trong những bảng điểm hoàn hảo hay những giải thưởng học thuật truyền thống. Mỗi học sinh sở hữu những tiềm năng riêng. "Đây có thể là sự nhạy bén với những con số, sự tinh tế trong ngôn ngữ, hay đơn giản là niềm say mê với những mô hình công nghệ và các hoạt động thể chất", đại diện FPT Schools nhận định.

Chương trình học bổng "Hành trình tỏa sáng" mùa thứ hai tiếp tục tìm kiếm những giá trị này, đồng thời, khuyến khích học sinh tự tin bước ra khỏi những khuôn mẫu có sẵn để khẳng định bản sắc cá nhân. Qua đó, FPT Schools muốn giúp phụ huynh thay đổi góc nhìn, tập trung vào những đam mê và năng lực riêng của con.

Do đó, chương trình chào đón mọi loại hình năng lực, từ năng khiếu nghệ thuật, thể thao đến năng lực đặc thù như đam mê phát triển ứng dụng AI, những vlogger, host podcast sở hữu tư duy phản biện hay cá tính dám thử thách bản thân với rap, beatbox và thiết kế đồ họa kỹ thuật số. Một dự án nhỏ về bảo vệ môi trường, khả năng thủ công sáng tạo sản phẩm tái chế, hay bản lĩnh dẫn dắt đội nhóm của một nhà lãnh đạo trẻ cũng có thể là những năng lực khác biệt.

TS Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc điều hành Hệ thống phổ thông FPT, Tập đoàn FPT. Ảnh: FPT Schools

Chia sẻ về ý nghĩa của học bổng, TS. Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT, cho biết đơn vị tin mỗi bước đi trong cuộc đời đều là một bài học. Việc tham gia học bổng này là cách để các em đa dạng hóa trải nghiệm cá nhân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Quá trình tự soi chiếu để xây dựng hồ sơ năng lực và bản lĩnh trình bày, đối thoại cùng Hội đồng Giám khảo là cơ hội để rèn luyện tư duy hệ thống và sự tự tin.

"Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở mức học bổng cuối cùng, mà nằm ở sự dũng cảm khi các em dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định nét riêng", ông nói.

Thí sinh tham gia ứng tuyển học bổng Hành trình tỏa sáng mùa đầu. Ảnh: FPT Schools

Quy trình xét duyệt của học bổng "Hành trình tỏa sáng" là chuỗi các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh thấu hiểu bản thân. Ở vòng hồ sơ, các em tự tổng hợp và thể hiện năng lực qua các minh chứng đa dạng, từ bằng khen truyền thống đến sản phẩm sáng tạo cá nhân hay video trình diễn năng khiếu.

Ở vòng phỏng vấn trực tiếp, học sinh trực tiếp đối thoại với hội đồng giám khảo là những chuyên gia giáo dục, thầy cô sẵn lòng lắng nghe và khơi gợi tiềm năng. Trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút, mỗi em kể câu chuyện về đam mê và khát vọng của mình.

Song song với chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, FPT Schools tập trung vào ba trụ cột giáo dục gồm Công nghệ, Tiếng Anh & Năng lực toàn cầu, và Phát triển cá nhân (PDP). Theo đó, qua chương trình học bổng "Hành trình tỏa sáng", học sinh có thể trải nghiệm môi trường đào tạo đa chiều tại 18 cơ sở trên toàn quốc.

Trong đó, trụ cột về trải nghiệm thế giới thông minh (SMART) là nơi AI và Robotics trở thành những công cụ giải quyết vấn đề thực tiễn. Đồng thời, qua các hoạt động phát triển cá nhân, các em có thể rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng hợp tác và lòng trắc ẩn. Với hoạt động trải nghiệm tiếng Anh và Năng lực toàn cầu, các em luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và mở rộng hiểu biết về đa dạng văn hóa, các chủ đề toàn cầu.

"Với triết lý ‘Trải nghiệm để trưởng thành’, FPT Schools tạo ra không gian để học sinh tự do khám phá, được sai và sửa, từ đó, kiến tạo thế hệ công dân toàn cầu có bản sắc riêng, sẵn sàng thích ứng và dẫn dắt sự thay đổi trong kỷ nguyên số", đại diện hệ thống nhấn mạnh.

Nhật Lệ