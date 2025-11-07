FPT Retail vào top 10 công ty bán lẻ uy tín 9 năm liên tiếp

FPT Retail tiếp tục được vinh danh trong "Top 10 Công ty bán lẻ uy tín 2025", ghi nhận nỗ lực duy trì tăng trưởng và mở rộng hệ sinh thái bán lẻ đa ngành.

Doanh nghiệp xếp thứ hai trong nhóm ngành điện máy, điện lạnh, thiết bị số tại lễ công bố Top 10 và Top 5 công ty uy tín năm 2025 do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietNamNet tổ chức ngày 28/10. Cột mốc đánh dấu năm thứ 9 liên tiếp doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng này.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội đại diện FPT Retail nhận giải thưởng Top 10 Công ty bán lẻ uy tín 2025. Ảnh: FPT Retail

Theo Vietnam Report, danh sách được đánh giá dựa trên ba tiêu chí chính: năng lực tài chính, uy tín truyền thông và khảo sát người tiêu dùng, chuyên gia trong ngành. Các dữ liệu được thu thập và phân tích độc lập trong tháng 8-9/2025, nhằm phản ánh khách quan sức mạnh thương hiệu và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ.

Đại diện FPT Retail, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Giám đốc kinh doanh vùng Hà Nội cho biết giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực của toàn hệ thống trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. "FPT Retail sẽ tiếp tục đổi mới, mở rộng mạng lưới và hợp tác với các đối tác trong, ngoài nước để mang đến sản phẩm, dịch vụ minh bạch và bền vững cho người tiêu dùng", bà Diệp nói.

FPT Shop, F.Studio by FPT liên tục mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ để đa dạng lựa chọn cho người dùng. Ảnh: FPT Retail

Hiện FPT Retail đang vận hành chuỗi FPT Shop, F.Studio by FPT cùng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Doanh nghiệp định hướng xây dựng hệ sinh thái bán lẻ đa ngành, kết hợp công nghệ, y tế và tiêu dùng.

Với FPT Shop, công ty tập trung đa dạng hóa danh mục sản phẩm công nghệ, điện máy và ứng dụng các giải pháp số trong vận hành cửa hàng, chăm sóc khách hàng và hậu mãi. Trong khi đó, hệ thống Long Châu tiếp tục mở rộng quy mô trên toàn quốc, chú trọng minh bạch nguồn gốc dược phẩm, chuẩn hóa quy trình chuyên môn và ứng dụng công nghệ AI trong quản lý sức khỏe cộng đồng.

Nhà thuốc của FPT Long Châu ứng dụng số hóa trong bán hàng. Ảnh: FPT Retail

Theo Vietnam Report, năm 2025, thị trường bán lẻ được dự báo tăng trưởng cạnh tranh khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên thương hiệu có uy tín và sản phẩm rõ nguồn gốc. Các doanh nghiệp đầu tư bài bản vào chất lượng, truy xuất hàng hóa và dịch vụ chân thành được xem là có lợi thế trong giai đoạn tới.

Trước đó, Forbes Việt Nam cũng xếp FPT Retail vào danh sách "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025", ghi nhận hiệu quả tài chính và định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị bán lẻ - y tế.

Hoài Phương