FPT Retail vào nhóm công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

FPT Retail được Tạp chí Time vinh danh trong Top 500 "Công ty tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026" nhờ tăng trưởng doanh thu, mức độ hài lòng của nhân viên, phát triển bền vững.

Lần đầu Công ty cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail) được vinh danh trong danh sách này. Kết quả được xây dựng dựa trên quá trình thẩm định của Time và đơn vị nghiên cứu thị trường Statista. Các doanh nghiệp được đánh giá dựa trên ba trụ cột chính: tăng trưởng tài chính, mức độ hài lòng của nhân viên và minh bạch trong phát triển bền vững (ESG). Đơn vị xếp vị trí 393 với 79,44 điểm, ghi nhận động lực từ hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu.

Cửa hàng FPT Shop và Trung tâm tiêm chủng Long Châu tại TP HCM. Ảnh: FPT

Theo báo cáo tài chính, doanh thu hợp nhất năm 2025 của FPT Retail đạt 51.083 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 131%. Trong đó, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đóng góp 68% doanh thu. FPT Shop phục hồi tích cực, có lãi trở lại nhờ tập trung vào danh mục sản phẩm thế mạnh và mở rộng các ngành hàng mới như: điện máy, gia dụng và dịch vụ MVNO (mạng di động ảo).

Tính đến hết năm 2025, FPT Retail sở hữu mạng lưới 3.263 cửa hàng trên toàn quốc. Đặc biệt, Long Châu có hơn 2.600 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng phủ khắp 34 tỉnh thành, hiện phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, tương đương gần một phần ba dân số Việt Nam. Cùng với đó, FPT Shop tiếp tục duy trì quy mô ổn định và tối ưu hiệu quả vận hành.

Ứng dụng AI và Big Data là "chìa khóa" quan trọng giúp FPT Retail tăng trưởng doanh thu, tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng.

Trẻ nhỏ thăm khám và tiêm chủng tại Long Châu. Ảnh: FPT

Với trụ cột ESG, doanh nghiệp tiếp tục triển khai hiệu quả các thực hành phát triển bền vững, đóng góp về môi trường, quản trị và xã hội. Yếu tố ESG được tích hợp xuyên suốt trong mọi hoạt động của hệ sinh thái với đại diện nổi bật là hệ thống Long Châu. Năm vừa qua, Long Châu đã được tổ chức xếp hạng phát triển bền vững doanh nghiệp Ecovadis trao Huy hiệu Committed (Committed Badge), phản ánh hiệu quả áp dụng nguyên tắc bền vững trong quản lý chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, hệ thống đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy sự minh bạch trong ngành dược phẩm; gia tăng cơ hội tiếp cận sản phẩm chăm sóc sức khỏe chính hãng, thuốc chuyên biệt, vắc xin thế hệ mới và thuốc hiếm cho hàng triệu gia đình. Đơn vị phối hợp công - tư với Bộ Y tế và các hiệp hội, bệnh viện và đối tác tham gia trực tiếp vào công tác chăm sóc, dự phòng và nâng cao nhận thức cộng đồng đồng thời mở rộng các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Long Châu tổ chức các hoạt động cộng đồng. Ảnh: FPT

Đại diện doanh nghiệp cho biết việc đáp ứng các tiêu chí của Time và Statista cho thấy sự nhất quán trong xây dựng môi trường làm việc nhân văn, lấy con người làm trung tâm. Theo đó, doanh nghiệp chú trọng phát triển văn hóa tích cực, tạo điều kiện để cá nhân phát huy năng lực thông qua các chương trình đào tạo năng lực công nghệ, chuyên môn y tế. Tinh thần sẻ chia và trách nhiệm nội bộ thể hiện qua các hoạt động hỗ trợ cán bộ nhân viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đơn vị còn duy trì các chính sách thưởng, đãi ngộ, chăm lo đời sống cho người lao động.

Người dùng mua sắm thiết bị tại FPT Shop. Ảnh: FPT

Năm 2025, FPT Retail còn đạt các giải thưởng uy tín như: "Top 10 Công ty Bán lẻ uy tín" từ Vietnam Report; "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025" do Forbes Việt Nam bình chọn. Bên cạnh đó, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu được vinh danh "Đổi mới sáng tạo - Đột phá công nghệ của năm" tại Healthcare Asia Pharma Awards 2025 và "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025...

Time là tạp chí uy tín hàng đầu thế giới. Các xếp hạng của đơn vị được đánh giá cao nhờ quy trình và tiêu chí nghiêm ngặt. Năm nay, có 9 doanh nghiệp Việt vào danh sách top 500.

Hoài Phương