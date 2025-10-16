FPT ra mắt ứng dụng quản lý nhà thông minh

Ứng dụng FPT Life tích hợp toàn bộ hệ sinh thái an ninh của đơn vị, hỗ trợ đa tác vụ: điều khiển thiết bị, quản lý cùng lúc nhiều camera qua AI, ra mắt ngày 15/10.

FPT Life hợp nhất toàn bộ hệ sinh thái an ninh (FPT Camera) và điều khiển thiết bị thông minh (FPT Smart Home) trên một nền tảng, thay vì phân mảnh thành nhiều ứng dụng như trước. Người dùng đang sử dụng các dịch vụ FPT Camera, FPT Smart Home sẽ được tự động đồng bộ dữ liệu sang ứng dụng mới. Đơn vị cho biết việc gộp các dịch vụ này giúp giảm số lượng ứng dụng cần quản lý và tăng tính liền mạch trong trải nghiệm sử dụng.

Ứng dụng hỗ trợ nhiều tính năng: bật, tắt, lên các kịch bản sử dụng cho các thiết bị thông minh như điều hòa, công tác, rèm, đèn, quạt điện... Gia chủ có thể phân quyền điều khiển khác nhau cho từng thành viên, ví dụ người lớn tuổi mở camera quan sát sân vườn, trẻ nhỏ tự bật tắt đèn phòng học, còn cha mẹ quản lý toàn bộ ngôi nhà từ xa.

Ứng dụng quản lý thiết bị thông minh trong gia đình. Ảnh: FPT

Điểm nhấn của ứng dụng là khả năng quản lý cùng lúc nhiều camera với độ trễ trung bình khoảng 1 giây. Đường truyền và độ nét được giữ ổn định. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được tích hợp trên ứng dụng để nhận diện người, phát hiện chuyển động bất thường, cảnh báo tiếng khóc trẻ nhỏ hoặc âm thanh lạ.

Giải pháp FPT Camera - thành phần trong hệ sinh thái FPT Life, hiện được phát triển hoàn toàn trong nước, từ phần cứng, nền tảng Cloud, phần mềm quản lý đến công nghệ bảo mật dữ liệu đầu cuối (E2EE). Việc làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ giúp đơn vị chủ động trong việc tích hợp và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn dữ liệu.

Theo doanh nghiệp, việc phát triển một nền tảng quản lý thống nhất là cần thiết khi các thiết bị nhà thông minh như camera, công tắc, cảm biến hay hệ thống chiếu sáng tự động đã trở nên phổ biến tại Việt Nam trong vài năm qua. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị vẫn hoạt động thông qua ứng dụng riêng. Khảo sát nội bộ của FPT cho thấy 68% người dùng từng gặp khó khăn khi phải vận hành nhiều ứng dụng nhà thông minh cùng lúc.

Ứng dụng có tính năng phân quyền cho nhiều thành viên trong gia đình. Ảnh: FPT

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera và FPT Smart Home cho biết ứng dụng sẽ đơn giản hóa trải nghiệm công nghệ trong gia đình, giúp mọi thành viên có thể sử dụng dễ dàng. Trong giai đoạn tiếp theo, đơn vị dự kiến mở rộng khả năng kết nối với nhiều thiết bị IoT và nền tảng khác, như điện thoại, TV hay thiết bị gia dụng thông minh.

Dữ liệu sẽ được lưu trữ trên trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III, tuân thủ quy định an toàn thông tin cho camera giám sát do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành.

Theo báo cáo của Imarc Group, quy mô thị trường nhà thông minh Việt Nam đạt 692,1 triệu USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 1,7 tỷ USD vào năm 2033, tương ứng tốc độ tăng trưởng 9,2% mỗi năm giai đoạn 2025–2033.

Hoài Phương