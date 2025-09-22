FPT Polytechnic đón tân sinh viên bằng đêm nhạc 'bùng nổ' cùng Sơn Tùng M-TP

Hà NộiĐêm nhạc chào tân sinh viên "Happy Bee 15" của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic thu hút hơn 60.000 khán giả, với sự góp mặt của Sơn Tùng M-TP cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Tối 18/9, khuôn viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội trở thành sân khấu lớn chào đón tân sinh viên K21. Đây là điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi sự kiện Happy Bee 15 - chương trình thường niên đánh dấu năm học mới của sinh viên FPT Polytechnic trên toàn quốc.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Sơn Tùng M-TP, (S)Trong Trọng Hiếu, Rhyder, Ngô Lan Hương, Vũ Phụng Tiên, Minh Tốc & Lam... tạo nên đêm nhạc sôi động, thu hút hơn 60.000 lượt tham gia trực tiếp và theo dõi qua livestream.

Bên cạnh không khí âm nhạc sôi nổi, chương trình còn lồng ghép nhiều hoạt động mang ý nghĩa giáo dục như diễu hành ngành học của sinh viên Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn..., nghi thức chào đón tân sinh viên, đặc biệt là lễ kỷ niệm 15 năm thành lập trường.

Hàng nghìn khán giả phủ kín đêm nhạc chào tân sinh viên "Happy Bee 15". Ảnh: Ban tổ chức

Trong khoảnh khắc trang trọng, ban lãnh đạo và giảng viên cúi đầu chào đón tân sinh viên, gửi gắm cam kết đồng hành cùng các em trên chặng đường học tập phía trước.

Chia sẻ trong sự kiện, thầy Vũ Chí Thành, Giám đốc FPT Polytechnic, xúc động nhìn lại hành trình 15 năm của trường. Tại sân khấu, thầy trao giải cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm và vinh danh những sinh viên, giảng viên tiêu biểu như lời khẳng định sứ mệnh "thực học - thực nghiệp" của nhà trường.

Tâm điểm của đêm nhạc là sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP. Mở màn với bản hit mới "Hơn 10 năm rồi", anh khẳng định vị trí trong lòng người hâm mộ, đồng thời khuấy động khán giả với loạt ca khúc mashup được phối mới như: "Cơn mưa ngang qua", "Nắng ấm xa dần", "Em của ngày hôm qua", "Đừng làm trái tim anh đau"...

Sơn Tùng M-TP tạo bất ngờ với hình ảnh "Bá vương học đường", khoác balo bước ra sân khấu. Ảnh: Ban tổ chức

Không chỉ biểu diễn, nam ca sĩ còn tạo bất ngờ với hình ảnh "Bá vương học đường", khoác balo bước ra sân khấu đầy phong cách. Anh còn trực tiếp giao lưu, thi chống đẩy và tỏ tình với khán giả, tạo nên loạt khoảnh khắc gần gũi, hài hước.

Trước đó, nam ca sĩ Rhyder mang đến bầu không khí sôi động với "Dân chơi sao phải khóc" và "Chịu cách mình nói thua", đặc biệt là bản hit mới "Sau cơn suy" ra mắt ngay tại sự kiện. Khán giả cùng hòa giọng trong những đoạn drop và flow rap đặc trưng.

Mỗi câu rap của Rhyder đều khiến hàng nghìn sinh viên nhảy theo không ngừng. Ảnh: Ban tổ chức

(S)Trong Trọng Hiếu mang đến sắc màu âm nhạc hiện đại qua các bản hit "Thú vị hơn vậy", "Rise up", "Kho báu", thể hiện giọng hát nội lực và tinh thần tích cực. Anh tương tác liên tục với sinh viên, tạo sự kết nối xuyên suốt màn trình diễn.

(S)Trong Trọng Hiếu thể hiện giọng hát nội lực và tinh thần tích cực. Ảnh: Ban tổ chức

Nữ ca sĩ Ngô Lan Hương mang đến không gian lãng mạn qua loạt ca khúc: "Anh muốn đưa em về không", "Yêu đừng sợ đau", "Đi giữa trời rực rỡ". Trong khi đó, Vũ Phụng Tiên gây ấn tượng với chất giọng mạnh mẽ qua các bản ballad: "Lưu số em đi", "Đau vậy đủ rồi", "Lệ lưu ly".

Cặp đôi Minh Tốc & Lam thổi làn gió indie vào không gian đêm hội với những bản nhạc phóng khoáng như "Step by Step", "Những ngày rong chơi", "Chốn sa mạc". Những phần solo ngẫu hứng mang hơi hướng jazz, funk khiến khán giả cùng đung đưa theo từng nhịp.

"Happy Bee không chỉ là ngày hội chào tân sinh viên, mà đã trở thành một phần văn hóa của sinh viên FPT Polytechnic - nơi tuổi trẻ được sống trọn, cháy hết mình và khởi đầu hành trình trưởng thành", đại diện nhà trường cho biết.

Thế Đan





