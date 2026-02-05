FPT Play triển khai nhiều gói cước cho người hâm mộ Ngoại hạng Anh

Người hâm mộ có thể tiếp cận Ngoại hạng Anh với mức phí thấp hơn trước, từ 59.000 đồng thông qua các gói cước của FPT Play - đơn vị duy nhất nắm bản quyền tại Việt Nam.

Sau năm tuần phát sóng Ngoại hạng Anh mùa giải mới, FPT Play cho biết lượng người theo dõi giải đấu tăng ổn định. So với giai đoạn trước, điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở cách tiếp cận giá, khi các gói xem giải đấu được thiết kế linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều nhóm khán giả.

Trong nhiều năm, các gói xem Ngoại hạng Anh tại Việt Nam thường được xếp vào phân khúc cao, với mức phí phổ biến từ 125.000 đến 145.000 đồng mỗi tháng. Từ khi FPT Play tiếp quản bản quyền, cơ cấu giá được điều chỉnh theo hướng mở rộng tệp người dùng.

Người hâm mộ theo dõi Ngoại hạng Anh trên FPT Play. Ảnh: FPT Play

Cụ thể, với khách hàng đang sử dụng Internet FPT hoặc các gói combo Internet kết hợp truyền hình, người xem có thể nâng cấp để theo dõi Ngoại hạng Anh với mức phí từ 59.000 đồng mỗi tháng. Gói này cho phép khán giả xem 380 trận đấu mỗi mùa, bao gồm các trận thuộc khung giờ muộn vốn được người hâm mộ Việt Nam quan tâm.

Đối với những người chưa sử dụng hạ tầng Internet của FPT hoặc đang dùng dịch vụ của nhà mạng khác, nền tảng cung cấp các gói độc lập như V.VIP 1 (120.000 đồng/tháng) và V.VIP 2 (150.000 đồng/tháng). Ngoài Ngoại hạng Anh, các gói này còn bao gồm nhiều nội dung thể thao và giải trí khác.

Anh Lê Trung Thành, người dùng của nền tảng cho biết nếu so sánh với mặt bằng giá bản quyền trong hơn một thập kỷ qua, mức phí hiện nay thấp hơn khá nhiều, ngay cả khi tính đến yếu tố trượt giá theo thời gian. Do đó, anh Thành cùng nhiều bạn bè đã đăng ký gói cước trong dài hạn.

Bên cạnh giá cước, FPT Play tập trung mở rộng trải nghiệm xem bóng đá đa nền tảng. Người dùng có thể theo dõi trận đấu trên smartTV, smartphone, máy tính bảng hoặc laptop, với dữ liệu đồng bộ liên tục giữa các thiết bị. Hình thức phát sóng này khắc phục những hạn chế của công nghệ truyền hình vệ tinh trước đây như độ trễ, gián đoạn tín hiệu khi thời tiết xấu hoặc sự bất tiện trong lắp đặt.

Gia đình có thể theo dõi Ngoại hạng Anh trên đa thiết bị. Ảnh: FPT Play

FPT Play cũng phát triển các tính năng tương tác trong quá trình xem Ngoại hạng Anh, gồm nhiều luồng bình luận với phong cách khác nhau, từ trung lập đến cảm xúc, cùng tùy chọn bình luận tiếng Anh. Phần bình luận có sự góp mặt của các biên tập viên, bình luận viên như Xuân Tín, Biên Cương, Anh Quân, Hoàng Hải, Hải Thanh, Huy Phước, Nguyễn Thông, Hoàng Long, Tuấn Khoa, Ngọc Khánh hay Xuân Mai... và nhiều khách mời.

Việc đa dạng hóa cách tiếp cận nội dung giúp người xem cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời đáp ứng nhu cầu của nhóm khán giả trẻ và người học ngoại ngữ thông qua bóng đá.

Ngoài các gói cá nhân, đơn vị còn giới thiệu combo Ngoại hạng Anh - gói cước tích hợp Internet FPT tốc độ cao và truyền hình FPT Play, trong đó có quyền xem Premier League hướng đến các hộ gia đình có nhiều thành viên cùng theo dõi thể thao. Một số gói còn đi kèm các giải đấu khác như FA Cup hay V.League, cùng nhiều nội dung giải trí khác nhằm mở rộng lựa chọn cho người dùng.

Song song với việc triển khai bản quyền, đơn vị áp dụng các chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn, bao gồm giảm giá khi đăng ký trực tuyến, ưu đãi thanh toán qua ví điện tử hoặc quay số trúng thưởng dành cho khách hàng mới và người nâng cấp dịch vụ. Theo FPT Play, các chính sách này nhằm giảm rào cản tiếp cận ban đầu, đồng thời tạo thói quen xem bóng đá có bản quyền trong cộng đồng.

Hoài Phương