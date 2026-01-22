FPT Play tổ chức hoạt động gắn kết người hâm mộ Ngoại hạng Anh

FPT Play triển khai các hoạt động diễu hành, xem chung Ngoại hạng Anh, cùng nhiều gói dịch vụ ưu đãi, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi giải đấu.

FPT Play là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026-2031 tại Việt Nam. Đại diện đơn vị cho biết chú trọng đầu tư vào chất lượng truyền hình, triển khai nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, giúp khán giả thưởng thức giải đấu linh hoạt, thuận tiện, nhiều cảm xúc hơn.

Doanh nghiệp triển khai các gói dịch vụ đa dạng, linh hoạt, giá từ 59.000 đồng mỗi tháng đối với gói Combo tích hợp hoặc từ 100.000 đồng/tháng cho các gói VVIP.

Không gian xem chung tạo nên bầu không khí bóng đá sôi nổi và gắn kết người hâm mộ. Ảnh: FPT

Không dừng lại ở nền tảng số, FPT Play mở rộng hành trình Ngoại hạng Anh ra ngoài màn hình qua chuỗi hoạt động cộng đồng. Từ tháng 1, đơn vị tổ chức các buổi xem bóng đá tập trung (public view) tại nhiều địa phương từ Bắc vào Nam. Tại đây, người hâm mộ có thể cùng nhau cổ vũ, chia sẻ cảm xúc và tận hưởng không khí bóng đá trực tiếp.

Hàng trăm điểm cầu của FPT Play đã thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Theo đơn vị, điều này cho thấy sức hút bền bỉ của Ngoại hạng Anh cũng như nhu cầu kết nối giữa những người yêu bóng đá.

Đại diện FPT bày tỏ mong muốn mang Ngoại hạng Anh đến từng người hâm mộ và giúp họ tận hưởng theo nhiều cách khác nhau. "Khán giả sẽ được cảm nhận không khí giải đấu ở nhiều nơi và nhiều hình thức, giúp gắn kết giữa người xem đến các không gian cộng đồng".

Không khí Ngoại hạng Anh được lan tỏa trên các tuyến phố thông qua hoạt động diễu hành. Ảnh: FPT

Bên cạnh đó, FPT còn tái hiện không khí Ngoại hạng Anh trên các tuyến phố thông qua hoạt động diễu hành (roadshow) tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như Bắc Giang, Khánh Hòa, TP HCM, Kon Tum, Cần Thơ... Những đoàn xe phủ sắc cam cùng hình ảnh các cầu thủ nổi tiếng đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt, thu hút sự chú ý của người dân.

Anh Phan Văn Diện (30 tuổi, TP HCM) cho biết, việc xem Ngoại hạng Anh với anh không chỉ là theo dõi một trận đấu, mà là cảm giác được hòa vào không khí bóng đá cùng bạn bè chung sở thích. "Nhờ FPT Play, việc chia sẻ cảm xúc trở nên dễ dàng và gần gũi hơn", anh Diện nói.

Hoạt động diễu hành tạo điểm nhấn tại TP HCM. Ảnh: FPT

Ngoài ra, trong thời gian từ nay đến 31/1, khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp gói Ngoại hạng Anh, bao gồm Internet và truyền hình FPT có cơ hội trúng chuyến đi Anh kèm vé xem trực tiếp trận đấu, tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Nhân dịp công bố bản quyền phát sóng, FPT giới thiệu Combo Ngoại hạng Anh - gói tích hợp Internet tốc độ cao và dịch vụ Ngoại hạng Anh trên FPT Play. Ngoài ra, khi đăng ký trực tuyến qua ứng dụng hoặc website fptplay.vn trong thời gian 1-31/1, khách hàng được ưu đãi 50.000 đồng khi thanh toán lần đầu qua ví điện tử ZaloPay hoặc ShopeePay.

Thái Anh