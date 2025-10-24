FPT Play tiếp tục giữ bản quyền giải bóng rổ NBA

Từ mùa giải 2025-2026 đến 2027-2028, FPT Play tiếp tục là đơn vị giữ độc quyền bản quyền phát sóng giải giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA tại Việt Nam.

FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp và độc quyền hầu hết các trận đấu trong 3 mùa giải NBA, kể từ tháng 10/2025. Đây là thỏa thuận thứ hai đạt được giữa nhà đài này và Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ từ năm 2022, đưa FPT Play trở thành dịch vụ truyền hình duy nhất trong nước giữ quyền khai thác giải NBA trong 6 mùa liên tục.

Thỏa thuận này lần đầu tiên mang đến cho người hâm mộ trong nước cơ hội thưởng thức đầy đủ các vòng giải bóng rổ lớn nhất hành tinh. Từ giai đoạn Preseason, Regular Season, Play-In Tournament, Playoffs đến NBA Finals cùng các sự kiện đặc biệt khác như NBA All-Star Weekend, All-Star Celebrity và NBA Draft..., tất cả sẽ được trình chiếu với chất lượng chuẩn quốc tế và bình luận tiếng Việt sinh động, chuyên sâu.

Trong 209 đến 226 trận đấu được lựa chọn mỗi mùa, số lượng trận mỗi vòng sẽ tăng lên thành 180 trận Regular Season, 22 đến 34 trận Playoffs, 7 trận NBA Cup Finals/Play-in tournament và 5 trận Preseason (bắt đầu từ mùa 2026-2027). Điều này đồng nghĩa với việc khán giả trong nước có thể thưởng thức các trận cầu gay cấn và hấp dẫn NBA gần như mỗi ngày.

Bà Tô Nam Phương, Phó tổng giám đốc FPT Play, cho biết nhà đài này luôn mong muốn mang đến cho khán giả nói chung và đặc biệt là khán giả trẻ nói riêng những môn thể thao đầy thú vị và mang tính thời đại, mà bóng rổ là một trong số đó. "Với việc tiếp tục nắm giữ bản quyền NBA, giải bóng rổ nhà nghề số một thế giới, FPT Play mong muốn tái khẳng định vị thế tiên phong trong việc quảng bá và song hành cùng sự phát triển của bộ môn này tại Việt·Nam", bà Phương khẳng định.

Mùa giải NBA mới được kỳ vọng mang đến nhiều bất ngờ lớn. Sau làn sóng "thay máu" đội hình, các nhân tố mới đang lộ diện, trong khi những cái tên lão làng như Stephen Curry, LeBron James, Nikola Jokic, Luka Doncic và Jayson Tatum... vẫn tiếp tục tỏa sáng.

Lịch thi đấu trong tháng 10.

Ngay từ tuần thi đấu đầu tiên (22/10 đến 29/10), khán giả sẽ chứng kiến hàng loạt màn đọ sức đáng chú ý. Tâm điểm của loạt trận mở màn là cuộc đại chiến giữa hai "đế chế" bóng rổ hiện đại, Golden State Warriors và Los Angeles Lakers, ở Los Angeles. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng không thể bỏ qua những trận đấu hấp dẫn khác như Houston Rockets đối đầu Oklahoma City Thunder, Boston Celtics chạm trán New York Knicks, hay Denver Nuggets đụng độ Golden State Warriors, nơi những ngôi sao trẻ như Shai Gilgeous-Alexander và Tamar Bates sẵn sàng thách thức các tượng đài kỳ cựu.

Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ - NBA - là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp lâu đời nhất thế giới. Bắt đầu từ mùa giải 2022/23, Ban tổ chức NBA đã có những bước thay đổi mạnh mẽ trong công cuộc quảng bá hình ảnh tại thị trường Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung. Trong đó, việc gia tăng độ tiếp cận của khán giả ở mọi độ tuổi, đặc biệt là thế hệ gen Z, là tiêu chí được NBA chú trọng. Đó cũng là một trong những lý do khiến Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ bắt tay cùng FPT Play quảng bá rộng rãi giải NBA đến khán giả Việt đến nay.

Truy cập ngay http://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play trên các thiết bị thông minh để theo dõi Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA cùng các các giải bóng rổ đẳng cấp trong nước và quốc tế khác.

Quang Dũng