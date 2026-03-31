FPT Play sản xuất và phát sóng 5 mùa bóng rổ VBA

FPT Play trở thành đơn vị sản xuất và phát sóng giải bóng rổ VBA trong 5 mùa liên tiếp, kể từ năm 2026, theo thỏa thuận hôm 31/3.

Nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play sẽ giữ vai trò dẫn dắt sản xuất và phát sóng tất cả các trận thuộc Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA từ 2026 đến 2030.

Đơn vị cho biết kể từ mùa giải 2026 sẽ thí điểm sản xuất các trận VBA chất lượng cao với quy chuẩn từ 9-10 máy quay, đồng thời triển khai cố định hai bình luận viên mỗi trận ngay tại sân. Chất lượng hình ảnh 4K áp dụng cho một số trận tâm điểm. Song song, đơn vị sẽ phối hợp cùng VBA triển khai nhiều hoạt động đồng hành, xuyên suốt từ trước, trong và sau mỗi mùa giải.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, cho biết đơn vị theo đuổi chiến lược trẻ hóa và đa dạng nội dung. Bóng rổ được xác định là một trong những ưu tiên của mảng thể thao,, mang đến cho người hâm mộ nhiều giải đấu từ phong trào đến chuyên nghiệp, trong nước lẫn quốc tế.

"Đồng hành VBA, chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bóng rổ bền vững, sáng tạo, giàu tính kết nối với người hâm mộ; song song với việc ươm mầm nhiều tài năng bóng rổ trẻ Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước", ông Khoa nói.

Từ mối hợp tác này, FPT Play kỳ vọng mở những hướng tiếp cận mới với bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam, thông qua ứng dụng công nghệ tương tác nhằm nâng trải nghiệm xem và tăng tính kết nối theo thời gian thực. Người hâm mộ có thể trực tiếp kết nối và chia sẻ cảm xúc cùng cộng đồng khắp cả nước thông các hoạt động tương tác như bình luận, bình chọn, dự đoán, tham gia minigame trong lúc trận đấu diễn ra.

VBA 2026 tiếp nối hành trình 10 năm phát triển bóng rổ chuyên nghiệp. Mùa thứ 11 lấy chủ đề "Nơi tài năng vươn tầm huyền thoại - Inspiring a new generation".

Hệ thống duy trì thể thức thi đấu 5x5 sân nhà - sân khách, với sự góp mặt của 6 đội bao gồm Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Ho Chi Minh City Wings, Saigon Heat và Cantho Catfish.

Song song, VBA cũng giới thiệu Draft Combine Series 2026 - chuỗi hoạt động tuyển chọn VĐV quy mô nhất từ trước đến nay, diễn ra qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu là tour tuyển chọn tại các trường đại học ở Hà Nội và TP HCM (30/3-3/4). Giai đoạn tiếp theo là trại huấn luyện Rising Camp (6-8/4); Combine Challenges với chuỗi thử thách cá nhân cùng giải đấu 3x3 (9-11/4). Chuỗi sự kiện khép lại bằng hoạt động tuyển chọn VBA Rookie Draft (14/4).

VBA là giải bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, được tổ chức với định hướng phát triển nền bóng rổ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững. Mùa giải VBA 2026 dự kiến khởi tranh từ tháng 5/2026.

