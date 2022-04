FPT Play phát sóng trận Tyson Fury bảo vệ đai WBC

FPT Play mới đây đã công bố là đơn vị giữ bản quyền độc quyền trận siêu đấu tranh đai hạng nặng The WBC Heavyweight Championship Of The World, độc quyền các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu Bellator MMA trong 3 năm liên tiếp. Thông tin chi tiết xin liên hệ hotline 19006600.