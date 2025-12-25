FPT Play công bố dàn bình luận viên Ngoại hạng Anh

Bình luận viên Hải Thanh, Hoàng Hải, Huy Phước cùng nhiều gương mặt khác sẽ đồng hành FPT Play trong các trận đấu Ngoại hạng Anh thời gian tới.

Theo công bố, dàn bình luận viên chính thức bao gồm Hải Thanh, Hoàng Hải, Huy Phước, Nguyễn Thông, Ngọc Khánh, Tuấn Khoa, Xuân Mai cùng nhiều cái tên khác. Những bình luận viên này đều có kinh nghiệm trong các trận đấu Ngoại hạng Anh trước khi đồng hành FPT Play trong giai đoạn tiếp theo.

Hai gương mặt BLV Hải Thanh và Hoàng Hải (từ trái qua). Ảnh: FPT

Trong đó, Hải Thanh đã có hơn một thập kỷ gắn bó Ngoại hạng Anh. Anh được đánh giá có chất giọng trầm ấm, phong cách bình luận sâu sắc, sôi nổi, thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về lịch sử, văn hóa để tạo sự gần gũi khi bình luận.

Hoàng Hải là bình luận viên được nhiều khán giả FPT yêu thích trong những năm gần đây. Anh xuất thân là thủ quỹ ngân hàng nhưng chuyển hướng sang gắn bó với thể thao với phong cách nhiệt huyết, câu chữ nhiều cảm xúc. Trong khi đó, Huy Phước định hình phong cách bình luận trau chuốt, nhiều phân tích, chi tiết.

Các gương mặt BLV Nguyễn Thông, Huy Phước và Xuân Mai (từ trái qua). Ảnh: FPT

Nguyễn Thông cũng có nhiều kinh nghiệm bình luận các trận cầu đinh của Ngoại hạng Anh. Phong cách của anh được nhận xét có chiều sâu, tập trung vào chiến thuật, giúp khán giả tiếp cận trận đấu dưới góc nhìn chuyên môn. Bình luận viên này từng theo học chuyên ngành Bóng đá tại Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng.

Bộ đôi BLV Tuấn Khoa và Ngọc Khánh (từ trái qua). Ảnh: FPT

Bộ đôi Ngọc Khánh và Tuấn Khoa là hai bình luận viên quen thuộc với khán giả FPT Play. Cả hai được khán giả biết đến qua Asean Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Ngọc Khánh được đánh giá có sự linh hoạt, lúc mạnh mẽ, lúc truyền cảm, thậm chí có thể hát để làm vui lòng khán giả. Tuấn Khoa lại sở hữu chất giọng mạnh và phong cách nhiệt huyết. Khả năng khai thác thông tin bên lề cầu thủ và trận đấu giúp phần bình luận thêm điểm nhấn. Cuối cùng, Xuân Mai từng theo học thạc sĩ cơ khí robot nhưng lại rẽ hướng để trở thành bình luận viên bóng đá. Xuân Mai có xu hướng cập nhật chi tiết các thông tin trận đấu giúp khán giả nắm mọi diễn biến trên sân.

Ngoài dàn bình luận viên trên, FPT Play dự kiến sẽ mời nhiều gương mặt nổi tiếng như Biên Cương, Anh Quân, Xuân Tín và Hoàng Long. FPT Play cho biết, đơn vị sẽ tổ chức các cuộc bình chọn BLV để khán giả quyết định gương mặt nào sẽ bình luận chính trận đấu họ yêu thích. Hoạt động tương tác với khán giả này lần đầu được thực hiện khi FPT Play phát sóng bản quyền giải đấu Ngoại hạng Anh từ giai đoạn 2026.

Dàn BLV Ngoại hạng Anh trên FPT Play. Ảnh: FPT

Các trận đấu sẽ được phát sóng tại website hoặc ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box.

Hoài Phương