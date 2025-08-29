FPT Play chiếu phim, trực tiếp bóng đá tại triển lãm A80

Khu vực trưng bày các sản phẩm đồng hành thể thao Việt của FPT Play. Giai đoạn 2020 đến nay là thời điểm thương hiệu phát triển mạnh ở thị trường nội địa với hàng loạt các nội dung bản quyền trong các lĩnh vực thể thao, phim truyện, thiếu nhi và TV Shows… Song song đó, đơn vị cũng ra mắt các thiết bị bộ giải mã với nhiều công nghệ mới.

Từ năm 2025, doanh nghiệp ngành viễn thông tập trung phát triển và ứng dụng hàng hoạt công nghệ AI với mục tiêu nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm giải trí của người dùng. Cùng mục tiêu chung của Tập đoàn FPT, đơn vị mở rộng sang lĩnh vực thể thao điện tử. Mới đây, FangTV - nền tảng livestream chuyên biệt dành cho các nội dung Gaming và eSports được ra mắt.

Doanh nghiệp tham gia thị trường dịch vụ truyền hình từ năm 2007. Trong các năm tiếp theo, FPT Play là một trong số ít các đơn vị tại Việt Nam cung cấp song hành hai dịch vụ IPTV và OTT. Đến năm 2021, doanh nghiệp hợp nhất hai thương hiệu FPT Play và Truyền hình FPT, cho ra mắt bộ giải mã FPT Play, thiết bị tích hợp cả hai nền tảng IPTV và OTT.