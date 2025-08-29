FPT Play chiếu phim, trực tiếp bóng đá tại triển lãm A80

Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" khai mạc vào sáng 28/8. Gian triển lãm của FPT Play nằm ở nhà triển lãm Khối A, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC). Đơn vị mang đến không gian trưng bày với nhiều hoạt động, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khách tham dự.
Không gian giao lưu với các tuyển thủ eSport nổi tiếng tại gian hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp trình chiếu các phim điện ảnh nổi tiếng về chủ đề yêu nước như Mùi cỏ cháy, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Em bé Hà Nội, Hà Nội mùa đông năm 46 hay Ngã ba Đồng Lộc…
Đơn vị còn tổ chức một buổi chiếu trực tiếp trận U23 Việt Nam - U23 Bangladesh vào 19 giờ, ngày 3/9. Đây cũng là trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 Asian Cup Saudi Arabia 2026 - giải đấu FPT Play sở hữu bản quyền phát sóng. Trong ảnh là khách tham quan giao lưu, tham gia các hoạt động minigame tại gian hàng.
Gian hàng có không gian điểm lại những dấu mốc trên hành trình phát triển của đơn vị. Doanh nghiệp tham gia thị trường dịch vụ truyền hình từ năm 2007. Trong các năm tiếp theo, FPT Play là một trong số ít các đơn vị tại Việt Nam cung cấp song hành hai dịch vụ IPTV và OTT. Đến năm 2021, doanh nghiệp hợp nhất hai thương hiệu FPT Play và Truyền hình FPT, cho ra mắt bộ giải mã FPT Play, thiết bị tích hợp cả hai nền tảng IPTV và OTT.
Khu vực trưng bày các sản phẩm đồng hành thể thao Việt của FPT Play. Giai đoạn 2020 đến nay là thời điểm thương hiệu phát triển mạnh ở thị trường nội địa với hàng loạt các nội dung bản quyền trong các lĩnh vực thể thao, phim truyện, thiếu nhi và TV Shows… Song song đó, đơn vị cũng ra mắt các thiết bị bộ giải mã với nhiều công nghệ mới.
Từ năm 2025, doanh nghiệp ngành viễn thông tập trung phát triển và ứng dụng hàng hoạt công nghệ AI với mục tiêu nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm giải trí của người dùng. Cùng mục tiêu chung của Tập đoàn FPT, đơn vị mở rộng sang lĩnh vực thể thao điện tử. Mới đây, FangTV - nền tảng livestream chuyên biệt dành cho các nội dung Gaming và eSports được ra mắt.
Doanh nghiệp tham gia thị trường dịch vụ truyền hình từ năm 2007. Trong các năm tiếp theo, FPT Play là một trong số ít các đơn vị tại Việt Nam cung cấp song hành hai dịch vụ IPTV và OTT. Đến năm 2021, doanh nghiệp hợp nhất hai thương hiệu FPT Play và Truyền hình FPT, cho ra mắt bộ giải mã FPT Play, thiết bị tích hợp cả hai nền tảng IPTV và OTT.
Khách tham quan tham gia hoạt động kết nối tại gian hàng.
Cụ bà 95 tuổi đến thăm, check-in tại gian hàng.
Không gian triển lãm của FPT Play mở cửa đón khách 9-22h, ngày 28/8-5/9. Tất cả khách ghé thăm có cơ hội nhận quà như áo thun, bộ sticker, quạt cầm tay và móc khóa thú bông...
Triển lãm còn có gian hàng của 34 tỉnh, thành phố; 28 bộ, ngành; 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp Nhà nước, đại diện cho khoảng 180 ngành nghề.
Hoài Phương
Ảnh: FPT