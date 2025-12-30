FPT Play bổ sung loạt phim 'bom tấn' dịp Tết dương lịch

"Fast & Furious", "M3gan", "50 sắc thái" cùng nhiều phim truyền hình châu Á được FPT Play bổ sung trong tháng 12, thêm lựa chọn giải trí dịp lễ.

FPT Play tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển nội dung, mở rộng hàng nghìn giờ phim. Trong đợt cập nhật lần này, nền tảng giới thiệu loạt phim bộ đến từ nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và loạt điện ảnh Âu - Mỹ trải dài nhiều thể loại từ tâm lý - xã hội, gia đình, tình cảm cho đến hành động, trinh thám và cổ trang. Theo đơn vị, các bộ phim được lựa chọn nổi tiếng tại thị trường quốc tế, phù hợp với thói quen và gu thưởng thức của khán giả Việt, đa dạng theo từng lứa tuổi.

Với mảng phim châu Á, điểm nhấn là Bác sĩ tha hương - khai thác sâu đời sống nội tâm của một bác sĩ tài năng, do Liên Bỉnh Phát thủ vai, nhưng bị đẩy ra bên lề xã hội. Thay vì tập trung vào những tình tiết giật gân, phim đặt nhân vật chính trước những lựa chọn giữa y đức, pháp luật và tình người, từ đó mở ra nhiều tầng ý nghĩa về trách nhiệm cá nhân và giá trị của sự chữa lành.

Dòng phim Hàn Quốc với các tác phẩm như Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven) và phần tiếp theo Hồi sinh mang đến không khí căng thẳng, kịch tính xoay quanh tội lỗi, tham vọng và sự trả giá. Ở một sắc thái khác, Nữ hoàng ly hôn và Chọn làm người một nhà lại khai thác những vấn đề gần gũi của xã hội hiện đại, từ hôn nhân, gia đình cho đến các mối quan hệ được xây dựng bằng sự lựa chọn.

Bác Sĩ Tha Hương - phim giúp Liên Bỉnh Phát đạt giải Kim Chung, có mặt trên FPT Play. Ảnh: FPT Play

Mảng phim Trung Quốc cũng được FPT Play đầu tư với các phim dài tập có quy mô lớn. Câu chuyện hoa hồng là kể về hành trình trưởng thành của người phụ nữ hiện đại, phản ánh hành trình cân bằng giữa tình yêu, sự nghiệp và bản lĩnh cá nhân. Bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Lưu Diệc Phi. Trong khi đó, Dữ phượng hành và Thế giới võ hiệp Kim Dung: Thiết huyết đan tâm đưa khán giả trở lại không gian võ hiệp. Đại phụng đả canh nhân mang đến màu sắc mới mẻ khi kết hợp yếu tố cổ trang, trinh thám và kỳ ảo.

Fast & Furious với nhiều phân cảnh hành động và kỹ xảo. Ảnh: FPT Play

Bên cạnh thế mạnh nội dung châu Á, FPT Play mở rộng danh mục phim Âu - Mỹ. Loạt phim Fast & Furious với tiết tấu nhanh, kỹ xảo và giá trị gia đình xuyên suốt, giữ sức hút với khán giả trẻ yêu thích giải trí thuần túy. Mamma Mia! (Giai điệu hạnh phúc) là đại diện của dòng phim nhạc kịch - lãng mạn, khai thác âm nhạc ABBA quen thuộc, phù hợp với khán giả yêu không khí nhẹ nhàng, truyền cảm hứng. Trong khi đó, loạt phim Fifty Shades of Grey (50 sắc thái) khai thác yếu tố tâm lý - tình cảm, tạo điểm nhấn cho nhóm nội dung dành riêng cho khán giả trưởng thành.

Ngoài ra, nền tảng cũng mang đến Jaws (Hàm cá mập), M3gan phục vụ khán giả thích dòng phim kinh dị. Loạt hoạt hình như Kung Fu Panda, Đẳng cấp thú cưng, Kẻ cắp Mặt Trăng phù hợp với nhu cầu giải trí cả gia đình.

FPT Play trình chiếu nhiều phim hoạt hình nổi tiếng. Ảnh: FPT Play

Theo đại diện đơn vị, việc đa dạng hóa thể loại giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải trí của khán giả trong những kỳ nghỉ, khi thời gian dành cho bản thân, gia đình được kéo dài hơn bình thường. Nhiều bộ phim trong đợt bổ sung này được đơn vị phát sóng với lựa chọn chất lượng hình ảnh 4K, âm thanh Dolby Atmos.

"FPT Play mong muốn trở thành điểm đến quen thuộc của cả gia đình, từ thể thao, giải trí đến phim ảnh", đại diện này nói.

Hoài Phương