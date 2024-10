Nền tảng giải trí Việt của năm

Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, công ty thành viên của Tập đoàn FPT, ứng dụng FPT Play là nền tảng truyền hình trả phí thuần Việt được ưa chuộng hàng đầu đối với khán giả mọi độ tuổi. Ra mắt vào năm 2016, FPT Play luôn nỗ lực mang đến cho người dùng những nội dung đặc sắc, hấp dẫn nhất.



Trong mảng giải trí, FPT Play hiện có hơn 140 kênh truyền hình trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, ứng dụng sở hữu thư viện nội dung đồ sộ: các nội dung nguyên bản, độc quyền, do FPT Play đầu tư phát triển và sản xuất; kho anime, phim bộ, phim điện ảnh bản quyền trong nước và trên thế giới như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Âu Mỹ... Có hàng trăm nội dung trong số này được phát song song với quốc tế hoặc công chiếu trực tuyến sớm nhất (với phim điện ảnh, kể từ thời điểm hạ rạp).



Ở mảng thể thao, khán giả có thể xem hàng loạt các giải đấu lớn trong nước và quốc tế, thuộc nhiều bộ môn khác nhau như bóng đá, bóng rổ, võ thuật MMA hay golf... Trong đó, có thể kể đến như Giải Vô địch Quốc gia - V.League 1, Giải Hạng nhất Quốc gia - V.League 2, Cúp Quốc Gia, Giải vô địch các CLB Đông Nam Á Shopee Cup™ 2024/25, Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á Mitsubishi Electric Cup™ 2024, Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, PGA Championship và USGA...



Phương châm "Giải trí không giới hạn" của FPT Play không chỉ thể hiện thông qua thư viện nội dung mà còn ở cách trải nghiệm dịch vụ tiện lợi, linh hoạt, mọi lúc mọi nơi. Dịch vụ của FPT Play có thể được sử dụng trên đa dạng thiết bị như SmartTV, smartphone, tablet, PC hay bộ giải mã FPT Play (FPT Play Box) ở cùng thời điểm.



Bên cạnh đó, FPT Play còn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực truyền hình tương tác. Trên môi trường trực tuyến, FPT Play giúp khách hàng trở thành người xem truyền hình chủ động, có thể bày tỏ cảm xúc, bình luận trực tiếp, thậm chí quyết định kết quả chương trình thông qua bình chọn... Ứng dụng liên tục triển khai nhiều tính năng, công nghệ mới nhằm đa dạng hóa trải nghiệm truyền hình. Tính năng Playzone tích hợp trong thời gian gần đây góp phần mở rộng "phong cách" giải trí với các trò chơi đa dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi.



Theo báo cáo "The Connected Consumer" của Decision Lab, FPT Play xếp thứ hai về nền tảng phát trực tuyến phim phổ biến tại Việt Nam trong quý II/2024, chỉ sau YouTube, và dẫn đầu so với các nền tảng nội địa. Trước đó, nghiên cứu thị trường độc lập từ Group M trong báo cáo "Consumer Eye - Home Entertainment 2023" cũng khẳng định, FPT Play đang đứng thứ hai chỉ sau Netflix trong lĩnh vực dịch vụ truyền hình trực tuyến tại thị trường Việt Nam. Còn đối với YouNetMedia, FPT Play được nhận định là "ông trùm độc quyền phát sóng các trận cầu đỉnh cao". Theo đơn vị này chia sẻ, FPT Play giữ vị trí top 2 thương hiệu ứng dụng xem phim và chương trình giải trí được quan tâm nhất mạng xã hội.



FPT Play hiện có hơn 35 triệu người dùng đăng ký tài khoản, trở thành đối tác của hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực.