FPT phát triển giải pháp công nghệ cho đơn vị dầu khí Phú Quốc

FPT tham gia chuyển đổi số Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, nhằm phát triển Tây Nam Bộ và bảo đảm an ninh năng lượng.

Thông qua công ty con trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài, FPT ký kết với chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC), nhằm phát triển bộ giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động khai thác dầu khí. Thỏa thuận này đánh dấu bước ngoặt mới của FPT trong lĩnh vực chuyển đổi số ngành năng lượng Việt Nam.

PQPOC là đơn vị điều hành Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B thuộc chuỗi dự án Khí - Điện Lô B - Ô Môn, trọng điểm ngành năng lượng quốc gia. Theo thỏa thuận, FPT sẽ đồng hành cùng PQPOC để tư vấn và xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số gồm các phần mềm ứng dụng đặc thù được thiết kế riêng, đáp ứng nhu cầu quản lý giếng, bắn mở vỉa, quản lý vỉa và kế hoạch can thiệp, vận hành giếng của PQPOC. Bộ giải pháp này dự kiến được đưa vào sử dụng từ cuối năm nay và xuyên suốt quá trình phát triển mỏ của dự án.

FPT sẽ thiết kế và phát triển ba ứng dụng phục vụ hoạt động Thăm dò và Khai thác (E&P), bao gồm: PQCR (Phu Quoc Completion Review), PQRS (Phu Quoc Reserves System), PQDPS (Phu Quoc Development Planning System) dựa trên tư duy "AI-First", kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, đội ngũ chuyên gia về cơ sở dữ liệu và dầu khí trong nước và quốc tế.

Các ứng dụng này tập trung vào lĩnh vực đánh giá hoàn thiện, quản lý dữ liệu dự trữ và quy hoạch phát triển. Bộ giải pháp sử dụng một nền tảng dữ liệu tập trung (data platform), triển khai trong môi trường đám mây riêng (private cloud), đồng thời, kết nối với nền tảng dữ liệu hiện hữu của PQPOC.

Do điều kiện vận hành phức tạp của Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B, đội ngũ chuyên gia của FPT sẽ tư vấn và thiết kế ứng dụng cùng kiến trúc hệ thống nhằm tối ưu hóa nghiệp vụ đặc thù của PQPOC. Hai đơn vị kỳ vọng giải pháp sẽ giúp PQPOC đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn, chuẩn hóa công tác báo cáo, rút ngắn thời gian xử lý thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng chuyên môn, từng bước hình thành năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu, qua đó, tối ưu toàn diện hoạt động thăm dò và khai thác.

Lễ ký kết thỏa thuận giữa FPT và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc. Ảnh: FPT

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Tài chính FPT Software, Tập đoàn FPT, khẳng định FPT cam kết huy động tối đa nguồn lực, từ đội ngũ chuyên gia quốc tế, năng lực công nghệ đến kinh nghiệm tích lũy trên toàn cầu.

"Chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt quá trình hợp tác và tạo ra những giá trị bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành năng lượng Việt Nam", ông nói thêm.

Đánh giá về tầm quan trọng của dự án, ông Lê Trần Minh Trí, Phó tổng giám đốc PQPOC, cũng nhấn mạnh sự hợp tác này là một trong những dự án Chuyển đổi số quan trọng nhất của đơn vị, giúp tối ưu quản lý giếng khoan và phát triển mỏ trong suốt hơn 20 năm vòng đời dự án, mở ra tương lai gắn kết lâu dài với FPT trong việc ứng dụng AI/Cloud và nhiệm vụ sau này. Thông qua việc đẩy mạnh triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược như bản sao số và trí tuệ nhân tạo (AI), FPT hướng tới khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành năng lượng Việt Nam, củng cố mục tiêu bảo đảm chủ quyền công nghệ quốc gia.

Nhật Lệ