FPT phát triển giải pháp AI ngành bảo hiểm, quỹ đầu tư

Tập đoàn FPT hợp tác hai công ty công nghệ Mỹ để phát triển giải pháp AI cho lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư cổ phần tư nhân.

FPT đã ký thỏa thuận hợp tác CR Labs.ai và Carlton Richards, đặt mục tiêu khai thác sức mạnh của AI cho các công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư, hướng đến đảm bảo những tiêu chuẩn hàng đầu về bảo mật, tuân thủ và khả năng mở rộng.

Theo đó, liên minh giữa FPT, CR Labs.ai và Carlton Richards sẽ mang đến các giải pháp AI, kết hợp quy mô công nghệ của FPT, kinh nghiệm chuyên sâu của CR Labs.ai trong bảo hiểm và đầu tư cổ phần tư nhân, cùng năng lực tư vấn chiến lược của Carlton Richards.

Trụ sở tập đoàn FPT tại Hà Nội. Ảnh: FPT

Các giải pháp sẽ được triển khai tại chỗ hoặc trên hạ tầng đám mây chuyên biệt với cơ chế mã hóa, kiểm soát truy cập và các biện pháp bảo mật đảm bảo tính riêng tư và an toàn. Liên minh này đặt mục tiêu đồng hành doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời giải pháp AI, từ thiết kế, tinh chỉnh, giám sát, tái huấn luyện và báo cáo theo quy định.

Cụ thể, nền tảng bảo hiểm ứng dụng AI sẽ tự động hóa quy trình thẩm định, chấm điểm rủi ro, hỗ trợ phát hiện gian lận và xử lý bồi thường. Theo FPT, thời gian thẩm định sẽ rút ngắn từ 20 phút xuống 2 giây mỗi hồ sơ, đồng thời xử lý trực tuyến đến 87% yêu cầu bồi thường. Nền tảng AI agent có thể tăng năng suất đại lý đến 25%, hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, tạo khách hàng tiềm năng và hỗ trợ bán hàng. Dẫn chứng từ một doanh nghiệp bảo hiểm toàn cầu, FPT cho biết giải pháp này đã giúp tăng 280 triệu USD doanh thu phí bảo hiểm hàng năm.

Ứng dụng IvyChat của FPT xây dựng trên mô hình ngôn ngữ lớn đa tác nhân, hỗ trợ dịch vụ khách hàng, gia hạn hợp đồng và tư vấn theo thời gian thực, có thể giảm 80% lỗi và tiết kiệm 33% chi phí nhân sự hàng năm. Với ứng dụng cho đầu tư cổ phần tư nhân, các giải pháp sẽ tối ưu danh mục, mô hình hóa rủi ro và chia phân khúc khách hàng. Việc này sẽ giúp cân bằng nhu cầu đổi mới công nghệ và tiêu chuẩn kiểm toán.

Ông Đặng Trần Phương, Phó tổng giám đốc FPT Software, Tổng giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT, cho biết định hướng AI-First và AI tích hợp trong mọi giải pháp là nền tảng giúp tập đoàn này tiên phong đồng hành doanh nghiệp toàn cầu. "FPT sẵn sàng mang đến chuyển đổi đột phá nhờ thế mạnh chuyên môn, sự hiện diện toàn cầu và đội ngũ nhân sự được tăng cường bởi AI", ông nói.

Ông Richard Brasser, Giám đốc điều hành Carlton Richards đánh giá AI không nhất thiết phải mạo hiểm hay mang nặng tính thử nghiệm, bởi khi quản trị đúng cách, doanh nghiệp có thể khai thác tính bảo mật và ứng dụng mạnh mẽ của AI. "Đây là giá trị mà hợp tác trên sẽ mang lại", ông nói.

"Không có chỗ cho sai sót khi liên quan đến tuân thủ, quyền riêng tư và quản trị rủi ro trong lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư cổ phần tư nhân. Chúng tôi cam kết xây dựng hệ thống AI hiệu quả, vượt qua những bài kiểm tra khắt khe từ cơ quan quản lý", ông Chris Hart, Giám đốc CR Labs.ai nói.

Theo FPT, tập đoàn này có hơn 15 năm trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và ngân hàng, sở hữu 3.000 chuyên gia, 500 chứng chỉ ngành bảo hiểm, cung cấp giải pháp cho hơn 200 khách hàng toàn cầu. Trong khi đó, CR Labs.ai là nhà phát triển AI chuyên biệt trong lĩnh vực đầu tư cổ phần tư nhân và bảo hiểm. Đây là công ty con của Carlton Richards, công ty tư vấn quản lý, chuyên thiết kế, triển khai các giải pháp AI và chiến lược tăng trưởng trong các lĩnh vực có sự giám sát chặt chẽ.

Quang Anh