FPT nhảy vào lĩnh vực camera bằng dữ liệu đám mây

Sáng 12/6, sau khi lắp camera an ninh mới được 8 phút, gia đình chị Tuyết (Bạc Liêu) đã bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm đồ đạc. Tuy nhiên, nhờ hình ảnh rõ mồn một lưu trên hệ thống điện toán đám mây của FPT Camera, tên trộm đã bị nhận diện và bắt giữ sau đó. Những câu chuyện nhờ FPT camera bắt được trộm hay cướp ngày một dày lên trong danh sách thông tin của đội ngũ làm camera an ninh FPT kể từ khi sản phẩm ra mắt hồi đầu năm nay.

Chị Tuyết (giữa) chụp hình kỷ niệm với đội ngũ lắp đặt camera sau pha "bắt trộm".

Là một công ty viễn thông hàng đầu ở Việt Nam, FPT Telecom khiến nhiều người ngạc nhiên khi cho ra mắt camera là một thiết bị phần cứng. Tuy vậy, công nghệ chính là điểm mạnh phân biệt camera mang thương hiệu FPT với những sản phẩm tương tự. Hai công nghệ nổi bật nhất là điện toán đám mây và ứng dụng công nghệ vào chất lượng hình ảnh.

Điện toán đám mây đang trở thành giải pháp hữu hiệu thay thế các thiết bị lưu trữ vật lý truyền thống, nhờ tính bảo mật và sự lưu động trong quá trình sử dụng. Với camera, thay vì phải các thiết bị lưu trữ vật lý như đầu thu, ổ cứng, người dùng có thể đưa dữ liệu quay được lên "mây".

So với loại hình lưu trữ truyền thống, điện toán đám mây giảm thiểu nhiều rủi ro về mất mát dữ liệu do hỏng phần cứng. Vốn dĩ được lắp đặt ngoài trời, nguy cơ hỏng hóc với camera thiết bị lưu trữ vật lý là điều có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, người dùng có thể bị kẻ gian ăn trộm thông tin hoặc vô tình lộ nhiều video cá nhân khi mang các thiết bị lưu trữ vật lý đi sửa chữa, bảo hành. Với lợi thế về công nghệ lưu trữ đám mây, dữ liệu thu được truyền thẳng về máy chủ đặt trong nước, nhờ đó xoá bỏ rủi ro hư hỏng khi lưu trữ dữ liệu theo cách truyền thống.

Ngoài ra, toàn bộ dữ liệu của người dùng được mã hoá riêng biệt, lưu trữ an toàn nhờ công nghệ cloud tối ưu của FPT Telecom. Do đó, khách hàng sẽ an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ FPT Camera.

Mặt khác, với kết nối internet và ứng dụng FPT Camera, người dùng có thể trích xuất, xem lại video đã lưu hoặc theo dõi thời gian thực. Với lợi thế máy chủ đặt trong nước, người dùng có thể xem video một cách ổn định, độ trễ hình ảnh cũng giảm đáng kể so với những thương hiệu sử dụng máy chủ dữ liệu đặt ở nước ngoài.

Chống nước, chịu nhiệt độ cao là một trong những tính năng của camera FPT.

Trên thực tế, FPT Camera không phải đơn vị tiên phong trong việc lưu trữ đám mây tại thị trường Việt Nam. Trước đó, nhiều nhãn hiệu camera giám sát xuất xứ Trung Quốc cũng quảng cáo tính năng tương tự. Tuy nhiên, do máy chủ đặt ở nước ngoài, nên độ trễ hình ảnh lớn. Ngoài ra, vấn đề bảo mật dữ liệu của những loại camera này rất khó kiểm chứng.

Tại VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020 diễn ra ngày 26/7 vừa qua, camera an ninh được lắp đặt với mục đích giám sát đường chạy. Nhờ sự ổn định của đường truyền, dữ liệu có thể trích xuất tức thì, ban tổ chức đã có thể phân định kết quả nhanh chóng khi hai vận động viên cùng cán đích gần như cùng lúc. Bên cạnh đó, chất lượng hình ảnh của camera an ninh FPT cho độ sắc nét cao, giúp việc phân định kết quả trở nên thuyết phục hơn đối với hai vận động viên có thành tích gần như tương đương nhau.

Bên cạnh đó, với ống kính góc rộng 106 độ, camera cho khả năng quan sát rộng hơn. Nhờ sử dụng cảm biến từ thương hiệu toàn cầu, chất lượng hình ảnh đầu ra đáp ứng chuẩn FullHD 1080p. Các chi tiết thực tế gần như được tái hiện nguyên vẹn. Ngoài ra, để tối ưu hình ảnh, nhà sản xuất đã tích hợp nhiều công nghệ như giảm nhiễu, chống ngược sáng WDR và tính năng ghi hình đêm với công nghệ hồng ngoại.

Đối với camera an ninh gắn bên ngoài, khả năng hoạt động ổn định dưới tác động của thời tiết cũng nhận được nhiều sự quan tâm. FPT Camera đã thể hiện tốt đặc tính này khi hoạt động liên tục nhiều giờ đồng hồ dưới thời tiết nắng, gió của thành phố biển Quy Nhơn tại giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020. Theo nhà sản xuất. camera có khả năng chống nước đáp ứng chuẩn IP66 và hoạt động tốt ở nhiệt độ lên đến 75 độ C.

Thiên Di