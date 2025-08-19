FPT nhận giải Vàng Stevie Awards về tuyển dụng

FPT giành giải Vàng hạng mục "Nhà tuyển dụng của năm” mảng viễn thông tại Stevie Awards, trở thành doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đạt thành tích này từ năm 2020.

Giải thưởng Stevie Awards được công bố vào quý III/2025. Lễ trao giải chính thức sẽ được tổ chức tại Mỹ vào tháng 9 năm nay. Giải thưởng do hội đồng giám khảo quốc tế bình chọn, vinh danh các tổ chức xây dựng môi trường làm việc xuất sắc, nuôi dưỡng nhân tài và tạo giá trị bền vững cho người lao động. Vượt qua nhiều đối thủ toàn cầu, FPT được đánh giá cao nhờ chiến lược nhân sự dài hạn và các hoạt động kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc.

Bà Phùng Thu Trang, Giám đốc Nhân sự FPT Telecom, Tập đoàn FPT cho biết giải thưởng ghi nhận hành trình xây dựng môi trường làm việc hiện đại và bền vững của đơn vị. "Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục kiến tạo một môi trường kiểu mẫu, truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai", bà Trang nói.

Buổi giao lưu giữa đại diện FPT và sinh viên. Ảnh: FPT

Cũng theo vị đại diện, thành tích này đến từ chiến lược "con người làm trọng tâm" được triển khai xuyên suốt nhiều năm. FPT hiện có gần 17.000 nhân viên trên toàn quốc, triển khai nhiều chính sách như hỗ trợ mua nhà, mua xe, chế độ lương thưởng gắn với KPI, cùng chuỗi sự kiện Happy Workplace nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe. Theo khảo sát Great Place to Work 2023, 91% nhân viên đánh giá FPT là nơi tuyệt vời để làm việc, 92% mong muốn gắn bó lâu dài và 94% tự hào khi là thành viên tập đoàn.

"Doanh nghiệp đã kiến tạo môi trường làm việc dân chủ, cởi mở nhưng vẫn duy trì tính kỷ luật cao với hệ thống KPI rõ ràng, giúp mỗi cá nhân vừa được phát huy năng lực, sáng tạo, vừa rèn luyện tinh thần trách nhiệm", đại diện FPT nhận định.

Đơn vị duy trì nhiều hoạt động cho đội ngũ nhân viên. Ảnh: FPT

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ứng dụng công nghệ vào đào tạo nhân sự, phát triển các nền tảng học tập trực tuyến như FoxSkill, AI Mentor, Chang AI và AI Knowledge Explore. Các nền tảng giúp mỗi cá nhân thiết kế lộ trình học riêng. FPT định hướng tiếp tục chiến lược "Better Everyday", tập trung thu hút chuyên gia AI, Big Data, đồng thời đẩy mạnh các chương trình huấn luyện chuyên sâu, mở rộng cơ hội trải nghiệm thực tế và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào đào tạo. Song song, chính sách đãi ngộ sẽ tiếp tục được ưu tiên đầu tư, gắn với lộ trình phát triển cá nhân.

Hoạt động đào tạo phát triển cá nhân cho nhân sự. Ảnh: FPT

Trước đó, doanh nghiệp nhiều lần được vinh danh trong các bảng xếp như "Nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành Viễn thông", top 2 "nhà tuyển dụng được yêu thích nhất của khối doanh nghiệp lớn" trong hai năm liên tiếp 2023-2024 do Career Việt thực hiện; "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" từ năm 2019 đến 2024 do Anphabe tổ chức.

Hoài Phương