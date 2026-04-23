FPT mở rộng quy mô đào tạo tại Đà Nẵng lên 7.000 học sinh

Đà NẵngTập đoàn FPT khánh thành Tòa nhà Zeta, công trình trọng điểm theo chuẩn mực giáo dục xanh và mô hình trường học thông minh, mở rộng quy mô đào tạo lên 7.000 học sinh.

Lễ khánh thành diễn ra vào ngày 23/4. Đây là cơ sở thứ 3 của trường liên cấp FPT tại Đà Nẵng, tọa lạc tại Khu đô thị công nghệ FPT City, phường Ngũ Hành Sơn. Với sự ra đời của công trình này, FPT mang đến cơ sở vật chất giáo dục hiện đại, đồng bộ cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Tòa nhà Zeta xây dựng trên tổng diện tích sàn hơn 8.472 m2. Kiến trúc lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa công nghệ và thiên nhiên. Công trình có triết lý kiến trúc xanh, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và hệ thống thông gió đối lưu để giảm thiểu tối đa điện năng tiêu thụ. Qua đây, FPT Schools thể hiện tinh thần hưởng ứng mục tiêu Net Zero, tạo lập một môi trường học tập bền vững và thân thiện với môi trường, nơi học sinh được giáo dục về trách nhiệm xã hội từ không gian học tập, sinh hoạt mỗi ngày.

Nghi thức cắt băng khánh thành toà nhà Zeta thuộc trường Tiểu học, THCS và THPT FPT (Đà Nẵng). Ảnh: FPT

Tòa nhà gồm 106 phòng học và phòng chức năng, thiết kế theo mô hình trường học thông minh (Smart School 4.0), tạo thành hệ sinh thái học tập toàn diện và truyền cảm hứng. Từ các phòng Lab Robotics, AI hiện đại, học sinh trực tiếp hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo đột phá, cho đến tổ hợp STEAM và Tin học được trang bị thiết bị thí nghiệm tối tân, nhằm mục tiêu khơi gợi niềm đam mê khoa học.

Bên cạnh đó, đơn vị tích hợp các không gian nghệ thuật đa năng dành cho Nhảy hiện đại, Âm nhạc, Mỹ thuật cùng khu thể chất chuyên biệt với sân bóng rổ ngoài trời và nhà tập Vovinam. Giải pháp này tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện tâm thế, thể lực trong môi trường giáo dục cân bằng.

Học sinh FPT Schools biểu diễn Vovinnam trong lễ khánh thành. Ảnh: FPT

Tại lễ khánh thành, TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT, phát biểu, FPT hiện thực hóa cam kết kiến tạo môi trường giáo dục chất lượng, hoàn chỉnh các cấp học tại Đà Nẵng. Bên cạnh các trụ cột thế mạnh như công nghệ, tiếng Anh và năng lực toàn cầu, đơn vị hướng tới tạo môi trường cho học sinh trải nghiệm thể thao, nghệ thuật, hoạt động phát triển cá nhân toàn diện.

"Với hạ tầng cơ sở vật chất hiện đại và đồng bộ, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế điểm sáng trong giáo dục đào tạo tại địa phương", ông nói thêm.

TS. Lê Trường Tùng phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: FPT

Bên cạnh giải quyết nhu cầu giáo dục chất lượng cao tại miền Trung, việc mở rộng quy mô đào tạo tại Đà Nẵng còn là bước đi chiến lược trong việc tạo ra nguồn nhân lực có "DNA công nghệ", sẵn sàng hội nhập quốc tế sau khi tốt nghiệp. Tại đây, mỗi học sinh có cơ hội rèn tư duy đổi mới sáng tạo, trao quyền làm chủ các công nghệ chiến lược như AI, tự động hóa từ sớm.

Đào tạo công nghệ sớm cho trẻ cũng là một trong ba trụ cột Hệ thống giáo dục FPT (FPT Schools). Đơn vị tập trung trang bị cho thế hệ trẻ làm chủ tương lai của mình, góp phần khẳng định vị thế và sức mạnh tri thức của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

FPT cũng cam kết đồng hành cùng địa phương bồi đắp đội ngũ nhân sự chất lượng cao, có khả năng thích ứng linh hoạt với kỷ nguyên số. Đến nay, với mạng lưới 18 cơ sở tại 11 tỉnh, thành phố, FPT Schools trở thành một trong những hệ thống giáo dục phổ thông có quy mô, tốc độ phát triển và chất lượng đào tạo hàng đầu Việt Nam.

Tòa nhà Zeta có cơ sở vật chất hiện đại, theo đuổi mô hình trường học thông minh, giáo dục xanh và bền vững. Ảnh: FPT

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của quốc gia, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược chuyển dịch sang đầu tư, làm chủ AI, chip bán dẫn, Quantum AI & Cyber Security, UAV, Công nghệ đường sắt, Bảo mật, Dữ liệu... Đồng thời, đơn vị xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao nhằm củng cố năng lực tự chủ công nghệ quốc gia và góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57.

FPT đã tích hợp AI trong hoạt động giáo dục đào tạo cho 100% học sinh FPT Schools từ lớp 1. Qua đó, các em có thể tiếp cận công nghệ, phát triển tư duy số và thích nghi với kỷ nguyên AI.

Nhật Lệ