FPT Long Châu cam kết bình ổn giá thuốc dài hạn

Trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng mạnh bốn tháng đầu năm 2024, FPT Long Châu bình ổn và đưa ra giá thuốc tốt, hợp lý cho người dân.

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế trung bình 6,74% so với cùng kỳ 2023. Cơ quan này cho biết giá dịch vụ y tế đã được điều chỉnh theo thông tư 22 của Bộ Y tế, ban hành ngày 17/11/2023, do đó khiến CPI của lĩnh vực này tăng lên.

CPI là chỉ số phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá cả của các loại hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân. CPI dùng để đo lường tỷ lệ lạm phát của một nền kinh tế trong một thời gian nhất định. Nếu CPI tăng, tỷ lệ lạm phát đang gia tăng (tức giá cả hàng hóa dịch vụ trở nên đắt đỏ, sức mua suy giảm) và ngược lại.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Retail kiêm Tổng giám đốc FPT Long Châu, cho biết bối cảnh này khiến doanh nghiệp trong nước phải ứng phó bằng nhiều giải pháp khác nhau. Trong đó, FPT Long Châu đang đi "ngược dòng" với chiến lược hỗ trợ giá hàng ngàn mã thuốc mỗi tháng, nhằm đưa giá thuốc tốt và hợp lý đến với người dân.

FPT Long Châu có nhiều chiến lược bình ổn giá thuốc trong bối cảnh chỉ số CPI tăng. Ảnh: FPT Long Châu

Để có được chiến lược này, đơn vị đã tập trung theo dõi, bám sát tình hình trong và ngoài nước, giám sát chặt biến động giá cả hàng hóa thế giới, đặc biệt ngành y dược. Từ đó, đơn vị có phương án dài hạn để ứng phó khi chỉ số CPI tăng.

Trong điều tiết hoạt động kinh doanh, FPT Long Châu phối hợp chặt chẽ các đơn vị sản xuất, ứng dụng công nghệ để đảm bảo cung ứng, phân phối nguồn thuốc đến từng nhà thuốc đúng và đủ thuốc. Đơn vị luôn kiểm soát giá bán đồng thời tận dụng sự hợp tác chặt chẽ với các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới để mang đến những ưu đãi tốt nhất về giá cho các sản phẩm.

Hiện, FPT Long Châu tiếp tục hoàn thiện lộ trình điều chỉnh, bình ổn giá thuốc để kịp thời hỗ trợ người dân, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí điều trị cho bệnh nhân và phí chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, chuỗi nhà thuốc lớn tại Việt Nam dự kiến mang đến nhiều chương trình thiện nguyện hơn cho cộng đồng, hỗ trợ thiết thực cho từng hoàn cảnh khó khăn, đóng góp giá trị bền vững cho xã hội.

Chương trình thiện nguyện vào đợt cao điểm nắng nóng 2024 của FPT Long Châu. Ảnh: FPT Long Châu.

Cụ thể, trong năm 2024, FPT Long Châu trao hai triệu ngày thuốc miễn phí, triển khai 600 chương trình khám, tư vấn sức khỏe cộng đồng, 120 chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe cộng đồng, tổ chức miễn phí tầm soát bệnh mãn tính, ung thư... Đơn vị kết hợp với các trường y dược để phát thuốc, khám bệnh miễn phí ở vùng sâu, vùng xa. Gần đây nhất, đội ngũ Long Châu trên những chuyến xe "Long Châu Sẻ Chia" đi đến nhiều tỉnh thành để cung cấp nước giải nhiệt, nước khoáng cho người dân vùng hạn, chịu cái nắng gay gắt.

"Việc chăm sóc sức khỏe, cung cấp giá cả hợp lý cho người dân không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cách thúc đẩy sự phát triển toàn diện của cộng đồng", bà Điệp nói.

Văn Hà